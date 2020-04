Sénégal: Bilan de COVID 19 du mercredi 08 avril - Le pays passe à 19 cas communautaires

Sept (07) cas communautaires en 48 heures ! 19 au total au total ! L'heure est grave. La menace réelle. Qualifié d'une bombe à retardement par le chef service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann, Professeur Moussa Seydi, les cas communautaires s'accentuent et risquent de conduire le Sénégal vers un confinement total pour éviter l'hécatombe.

Faisant le point de la situation virologique hier, mercredi 8 avril, le directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, a annoncé : «cinq (5) nouveaux cas issus de la transmission communautaire». Ces derniers portent le total des cas communautaires à 19. Puisque jusqu'à mardi, 14 autres cas communautaires étaient recensés. Il faut aussi noter que deux (02) autres cas contacts suivis par les services sanitaires ont également été déclarés positifs.

Par ailleurs, huit (08) patients ont été déclarés guéris et sortiront des centres d'isolement et de traitement dans les heures qui suivent. Ainsi, sur les 108 tests réalisés, 02 cas de contacts suivis par les services sanitaires sont revenus positifs et 05 cas issus de la transmission communautaire viennent corser les inquiétudes.

À la date d'hier, mercredi 08 avril, selon les chiffres officiels du ministère de la santé et de l'action sociale, le Sénégal a enregistré 244 cas positifs depuis le 2 mars, dont 113 guéris, 2 décès déplorés, un patient évacué à sa demande, en France, et 128 autres sont encore sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de préventions individuelles et collectives.