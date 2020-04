Madagascar: Prix RFI Théâtre - Les belles plumes francophones à découvrir

Le monde entier est en plein confinement mais les activités culturelles sur internet continuent. Le concours de nouvelles, Prix RFI Théâtre, entame sa septième édition.

Petit bout de lumière dans ce long confinement, écrire est le meilleur moyen de passer le temps, en joignant l'utile à l'agréable. Cette fois, c'est au tour des belles plumes de se mettre en selle. Le concours de nouvelles Prix RFI Théâtre est lancé. La compétition vise les auteurs de théâtre de 18 à 46 ans des pays francophones, dont les îles de la zone océan Indien. Ces derniers sont invités à travailler sur un thème de leur choix. Chaque candidat doit livrer 37 500 signes, à remettre à l'adresse prix.theatre@rfi.fr.

Qui succèdera à Valérie Cachard, l'écrivaine libanaise, lauréate de l'édition 2019 ? (crédit photo : Valérie Cachard)

Madagascar fait partie de ces pays qui ont adopté le français comme langue officielle, et la francophonie compte être le porte-fanion de la diversité culturelle et linguistique. Créé en 2014, le Prix Rfi Théâtre a pour but de promouvoir les écrits dramatiques contemporains de langue française, et a décidé de revenir cette année avec une septième édition. Selon le communiqué, l'objectif de ce prix international est de favoriser le développement de carrière d'auteurs de théâtre d'Afrique, des îles de l'océan Indien, des Caraïbes, du Proche et Moyen-Orient. « Véritable tremplin pour les nouveaux talents, le concours se veut être une plateforme qui leur permettra d'écrire des textes propres et originaux, dotés de bonne qualité dramaturgique à des fins d'exploitation scénique ».

A noter que douze nouvelles seront soumises à un jury constitué d'un parterre de professionnels. Si l'attribution des prix se fera à l'occasion du festival Zébrures d'Automne à Limoges, avec 2 000 euros à la clé et la diffusion sur RFI, la clôture de la réception des textes est prévue pour le 26 avril 2020. Alors si vous êtes enclin à relever le défi, à vos plumes !