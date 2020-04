Angola: COVID-19 - Le gouvernorat distribue 1 500 mètres cubes d'eau par jour

Benguela (Angola) — 1 500 mètres cubes d'eau potable (1 500 000 litres) sont distribués quotidiennement aux familles les plus démunies dans différentes zones des 10 municipalités de la province de Benguela, dans le but de contribuer à la lutte contre le Covid-19.

Cette information est exprimée dans une note du Gouvernorat de Benguela et de la Commission provinciale de santé parvenue jeudi à l'ANGOP, indiquant que cette action est réalisée avec l'aide de camions et moto-citernes d'entreprises publiques et privées, revenant chaque famille 50 à 100 litres par jour.

Le document informe également que des mesures sont en cours pour renforcer l'hygiène et la salubrité de l'environnement, augmentant les niveaux de collecte des déchets solides, ainsi que créant les conditions minimales de désinfection des espaces publics, principalement des hôpitaux et d'autres services de santé.

Face à la pandémie qui sévit dans le monde, le secteur de la santé à Benguela a, au cours des deux derniers mois, mené des actions et des formations spécifiques pour les différentes équipes et secteurs d'unités hospitalières du service public, ainsi que des différents organes de défense, de sécurité et d'ordre interne pour leur performance en toute sécurité en cas d'urgence.

Le Gouvernorat provincial et la Commission provinciale de santé réitèrent l'appel au renforcement de la solidarité, sollicitant la contribution de la société en biens matériels et non pécuniaires pour l'équipement des centres de quarantaine, l'hygiène de l'environnement et le soutien alimentaire des plus vulnérables.

Ils alertent une fois de plus sur la nécessité pour la population de se conformer aux règles instituées par l'État d'urgence et par les entités compétentes de l'État qui réglementent la santé publique.

D'autre part, poursuit la note, le Gouvernement garantit la fourniture régulière d'électricité et, malgré certaines limites, le processus d'extension du réseau aux différentes zones de la périphérie de certaines villes est en cours, ainsi qu'il a déjà été adopté des mesures correctives pour surmonter certaines pannes enregistrées dans différentes parties de la province.

L'épidémie du coronavirus, qui avait l'épicentre la ville chinoise de Wuhan, avec 11 millions d'habitants, a été considérée comme une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Angola, 19 cas positifs (importés) sont enregistrés à ce jour. Parmi ceux-ci, soulignons deux décès, deux patients récupérés et 15 actifs.