Ile Maurice: COVID-19 - Le gouvernement prendra les sanctions nécessaires contre les commerçants malhonnêtes

communiqué de presse

Le ministre du Tourisme et responsable du Comité ministériel relatif au système d'approvisionnement et de distribution de produits de première nécessité, M. Georges Pierre Lesjongard, a fustigé les commerçants qui profitent de l'épidémie de Covid-19 en pratiquant des hausses de prix abusives ou des pénuries artificielles de certains produits, et a promis des sanctions sévères contre ces personnes.

Au cours du point de presse quotidien par visioconférence du Comité national de communication sur le Covid-19 en début de soirée au Bâtiment du Trésor à Port Louis, M. Lesjongard a affirmé que l'Attorney General a pris des dispositions pour permettre aux inspecteurs sanitaires des Administrations locales de rejoindre leurs collègues du ministère du Commerce et de la Protection des Consommateurs pour des visites surprises dans les supermarchés, superettes et boutiques,et assurer que les commerçants opèrent selon la loi.

« Il est malheureux et regrettable d'avoir dans ces temps difficiles, d'un côté des effectifs de la santé, de la police, de la grande distribution, du ramassage des déchets, et des différents ministères qui ne ménagent pas leurs efforts pour le bien de la population, et de l'autre côté, des commerçants malhonnêtes qui font de l'argent sur le dos des citoyens », s'est indigné le ministre.

Le bilan depuis la réouverture des supermarchés, superettes et boutiques a aussi été évoqué. M. Lesjongard a salué les Mauriciens, qui après le cafouillage du premier jour, ont suivi les consignes strictes visant à minimiser les risques de contamination dans les commerces, et les a assurés que les établissements commerciaux resteront ouverts. Il les a appelés à la vigilance et au respect des directives. La semaine dernière, plus de 300 000 clients ont fait leurs courses dans les 130 supermarchés, 163 supérettes et 1 500 boutiques de l'île. Cette semaine, environ 40 000 à 50 000 consommateurs ont fait leur déplacement.

Le ministre a également rendu hommage à tous ceux qui mettent en œuvre les mesures prises par le gouvernement et ceux qui collaborent à rendre cette période de confinement moins pénible, notamment les organisations non gouvernementales, le secteur privé dont les hôteliers qui ont transformé leurs établissements en centre de quarantaine. Il a souligné la nécessité de travailler à remettre l'industrie du tourisme sur pied aussitôt que possible et indiqué que des discussions sont en cours concernant le quantum qui sera versé aux hôteliers pour leur assistance.

Toutefois, il a déploré l'attitude de certaines personnes en quatorzaine qui ont consommé de l'alcool, vandalisé les lieux de quarantaine et agressé les membres du corps médical, ainsi que des 800 contrevenants qui ont fait fi du couvre-feu sanitaire. M. Lesjongard a exhorté à plus de responsabilité et de discipline.

Situation sanitaire à Maurice

Les autres éléments qui ont été soulevés lors du point de presse sont, entre autres :

· Le nombre de guérisons passe désormais à 23 avec quatre personnes qui ont été testées négatives une deuxième fois à l'issue du traitement contre le coronavirus.

· Des 400 tests effectués dans les derniers 24 heures, 41 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés, dont sept patients qui s'étaient rendus dans les 'fever clinics' mises sur pied dans les services de santé pour ceux qui présentent des symptômes de lamaladie.

· A ce jour, le laboratoire central de Candos a réalisé 6 739 tests de dépistage dont 314 cas positifs. Le pays enregistre donc 284 cas actifs, sept décès et 23 patients guéris.

· Les malades du Covid-19 sont hospitalisés comme suit : 60 à l'ENT ; 18 à l'hôpital de Souillac ; 41 au centre de Pointe aux Piments et 129 dans un hôtel dans le nord du pays. Quatre patients sont sous respiration artificielle à l'ENT, alors que l'état des autres malades est stable.

· 304 personnes ont quitté leur centre de quarantaine alors que 979 Mauriciens sont en quatorzaine.

· Le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire travaille actuellement sur la mise en place des points de ventes de semences et de fertilisants pour les agriculteurs.