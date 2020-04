Burkina Faso: Dr Yacouba Banhoro - « Les mesures administratives prises contre le Covid-19 rappellent ces périodes tristes de notre histoire »

interview

Il s'appelle Dr Yacouba Banhoro, enseignant-chercheur en histoire à l'Université Pr Joseph Ki-Zerbo. « je fais une partie de mes recherches sur des questions de santé dans l'histoire du Burkina Faso. Je peux donner un point de vue d'historien mais pas de médecin ou spécialiste de santé publique ».

Voilà les mots qu'il a prononcés en guise d'introduction à cet entretien en rapport avec l'épidémie du Covid-19 au Burkina Faso.

Détecté en Chine en décembre 2019, le coronavirus est devenu une pandémie qui ravage tout sur son passage. Pour certains, les différents pays, notamment le Burkina Faso, se sont laissé surprendre par la maladie. Qu'en pensez-vous ?

Vous, vous avez un langage de journaliste. Permettez-moi de rectifier un peu. La morbidité et la mortalité dues au Covid-19 sont certainement extraordinaires parce qu'allant pratiquement dans le temps au-delà des chiffres auxquels nous sommes habitués. Mais il ne ravage pas tout sur son passage puisqu'on estime qu'environ 80 % des personnes peuvent contracter le virus sans manifester de signes ou avoir des signes bénins, et nous voyons bien, que ce soit chez nous, ici, au Burkina Faso ou ailleurs dans le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui en guérissent. Maintenant, est-ce que les pays, y compris le Burkina Faso, se sont laissé surprendre ? C'est vrai que je ne suis pas dans les milieux de prise de décisions pour savoir quelles ont été les réflexions menées sur la question depuis que le problème a commencé en Chine. Mais je présume que dans les milieux politiques et sanitaires, il y en a eu beaucoup comme en pareilles circonstances. Mais en termes de préparation, ce qu'il faut reconnaitre, c'est que tous les pays ont été surpris et rares de pays au monde se sont préparés au scénario que nous voyons actuellement. Les Etats-Unis semblent même avoir perdu leur leadership mondial du passé parce qu'au niveau politique, le déni de l'importance de la maladie au niveau gouvernemental n'a pas permis de prendre les devants et d'éclairer les pays moins nantis scientifiquement et matériellement pour une meilleure préparation. Même au moment où l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se refusait à déclarer l'état de pandémie plus tôt, ses dirigeants étaient loin de penser que le phénomène allait prendre une telle allure. C'est pour dire que lorsqu'il y a une nouvelle maladie comme le Covid-19, les gens sont en général surpris et désemparés au départ du point de vue des solutions à adopter si bien que la maladie a le temps de faire des dégâts. Mais pour les maladies déjà connues et bien étudiées, les attitudes sont plus fermes. D'un point de vue scientifique, les chercheurs en virologie connaissaient le genre coronavirus et savaient qu'un tel virus pouvait muter et créer des problèmes sanitaires dans le monde. Un des plus grands spécialistes américains sur les maladies infectieuses, le Docteur Antony Fauci, disait récemment que si on lui demandait de quoi il avait le plus peur en termes de menace sanitaire dans le monde, il dirait qu'il s'agit bien d'une maladie respiratoire aigue causée par un virus du genre corona. Donc, les scientifiques savaient qu'une maladie comme le Covid-19 pouvait apparaitre, mais on ne sait pas si cela allait arriver, quand et d'où elle pouvait surgir. Tout cela pour dire comment il est difficile de prévoir le déclenchement d'une telle maladie. Finalement, pour répondre à votre question, il est possible que la maladie ait commencé à se développer un peu partout au monde, y compris au Burkina Faso, sans qu'on ne s'en rende compte. Cela rend la lutte plus compliquée. Mais il est aussi possible que ce soit la vitesse de transmission de la maladie, tout simplement extraordinaire, qui est à la base de tout cela, soit la combinaison de ces deux facteurs ou d'autres facteurs que nous ne connaissons pas encore. Je dis cela parce que nos systèmes de santé ne sont pas préparés à détecter rapidement ce genre de maladies. Et prenant l'exemple du VIH/SIDA par exemple, on sait que la maladie avait commencé à se transmettre dans les communautés avant qu'on ne le reconnaisse et cela avait aggravé la situation à un moment.

Depuis décembre 2019, le Burkina Faso devrait être capable de prendre des mesures pour faire face à toutes les éventualités. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Comment l'expliquer ?

Il faut savoir que notre capacité de prévision et de prise de mesures est très limitée par notre niveau de développement scientifique, politique, économique, social. Sinon, rationnellement, quand il n'y avait encore aucun cas au Burkina Faso, étant donné la cartographie du processus de diffusion de la maladie, on pouvait penser que nous n'allions pas y échapper ou que la maladie couvait déjà à bas-bruit, auquel cas il fallait commencer des recherches rapidement dans le pays pour comprendre. Avec les connaissances acquises, il aurait été intéressant de commencer à prendre des mesures rapidement avant même que le premier cas n'apparaisse. Je ne peux pas dire ici que cela n'a pas été fait car ceux que je vois devant la commission nationale du Covid-19 sont des scientifiques très capables et très respectés dans leurs domaines respectifs. Mais, comme je l'ai dit plus haut, avions-nous tous ces moyens ? Il me semble que non, puisque c'est quand les premiers contaminés venus de France sont rentrés que nous avons commencé à connaitre nos premiers cas. Mais après ça, en dehors des limites scientifiques, financières, matérielles, personnelles, les actions sont allées très vite, comme dans le reste du monde, mais le tout adapté à notre contexte.

En quoi les historiens que vous êtes auraient pu être très utiles dans la prévention de cette maladie au Burkina Faso ?

Vous me posez une question très difficile ici. Car, nous travaillons sur des questions passées, dont l'utilité pour les questions présentes n'a pas toujours été perçue. Sinon, en tant qu'historien, comme les autres scientifiques, nous faisons des recherches sur des maladies et la santé en général, au Burkina Faso et dans le monde. Nous faisons des publications scientifiques qui sont dans des bibliothèques et librairies et qui sont accessibles aux personnes voulant savoir quelque chose sur ces questions. Mais face à l'expansion d'une maladie, l'historien peut bien participer à la sensibilisation si le contexte y est favorable. D'ailleurs, nous le faisons avec nos étudiants qui deviennent en même temps des multiplicateurs de savoirs. Dans le fond, l'historien peut voir dans le passé s'il y a eu pareilles maladies, comment elles ont été déclenchées, quelles étaient les causes, les facteurs favorables, leur ampleur, leurs impacts sur les populations et leurs activités, les mesures prises pour lutter contre ces maladies, les médicaments recherchés et utilisés dans le temps, etc. Cela peut bien sûr aider à dimensionner intellectuellement les défis actuels et à créer une plus grande ingéniosité pour les juguler. Mais au Burkina Faso, l'utilité d'une telle perception n'est pas assez fréquente, à mon avis. Il me semble qu'on n'a pas un système organisé de savoirs qui puissent prendre en compte de manière systémique ce genre de pratiques et de connaissances. Ce sont plutôt les sciences du présent qui sont plus appréciées. Certaines personnes seraient probablement plus surprises de voir qu'un historien s'occupe des questions de maladie plutôt que de voir comment celui-ci peut contribuer au débat sur la prévention des maladies. Or, même les modèles mathématiques, pour être plus crédibles, devraient s'appuyer sur des données de l'histoire. Un des problèmes concrets aussi est probablement le fait qu'il n'y a pas assez d'historiens qui s'occupent de la santé au Burkina Faso et les thèmes abordés, malgré leur importance croissante, sont limités, si bien que la quantité des productions peut sembler encore minime pour être capable d'influencer les débats publics et les décisions politiques. Mais tout est souvent une question de vision mais aussi de contexte. Aujourd'hui, il peut y avoir peu, mais avec le travail de formation et de recherche, demain, il y en aura certainement assez pour faire mouche dans les décisions politiques. Il ne faut pas non plus oublier qu'un des problèmes que la quasi-totalité des scientifiques posent est le fait que dans notre pays, en général, les savoirs scientifiques sont peu valorisés et sont peu organisés pour influencer les décisions politiques. Il ne faut pas oublier que l'histoire de ce pays n'a pas été non plus toujours favorable à une intégration des savoirs scientifiques dans les processus de prise de décisions. Le colonisateur le faisait si bien pour les besoins de son contrôle. Mais après, je pense qu'il y a eu un relâchement à beaucoup de niveaux, surtout que le pays a connu de longs épisodes de régimes de force peu désireux des intellectuels et de tels genres de savoirs. Tout cela a probablement ralenti le déploiement des savoirs scientifiques. Enfin, entre les exigences de la carrière universitaire et les autres préoccupations sociales, il est difficile pour l'historien d'être toujours présent là où il peut être utile. Pour me résumer, le savoir des historiens peut contribuer à la prévention, mais je pense que l'historien n'est pas indispensable, car même les spécialistes du présent sont obligés de s'abreuver de leçons d'histoire pour pouvoir mieux agir dans leurs propres domaines. Même que l'intervention de l'historien peut créer davantage de stress à force de rappeler des choses que les gens ne veulent pas toujours entendre.

Au cours de son histoire, notre pays a connu plusieurs épidémies « dévastatrices ». Pouvez-vous, en tant qu'historien, nous en dire davantage ?

Oui bien sûr. Quand on n'est ni une personne âgée ni un historien, il peut paraitre difficile de croire que dans le passé, même proche, des épidémies aient pu créer des désarrois dans le pays. Or, il y avait de nombreuses épidémies. Certaines, par exemple, comme la fièvre jaune ou le choléra, étaient très redoutées, surtout à cause de leur potentiel destructeur. D'autres épidémies naissaient également à partir des endémies présentes. Le paludisme, par exemple, atteignait une phase épidémique en saison pluvieuse. Je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs. La grippe espagnole fut unique en son genre parce qu'apparue une seule fois. La variole, la méningite cérébro-spinale et plus récemment le VIH/SIDA sont des épidémies qui ont marqué l'histoire du Burkina ; chacune avec une certaine particularité. En prenant l'exemple de la grippe espagnole qui ressemble beaucoup plus au Covid-19, on voit qu'elle a parcouru le monde très rapidement en 1918 à la fin de la première Guerre mondiale et à la veille de la création officielle de la colonie de Haute-Volta pendant la colonisation française. Il semble que la grippe a commencé aux USA et atteint l'Europe. De l'Europe, elle avait atteint Dakar au Sénégal avant d'arriver sur les terres de Haute-Volta comme dans le reste de l'Afrique occidentale française de l'époque. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Dori furent durement touchés. Les chiffres ne sont pas précis mais le taux de morbidité en Afrique occidentale était estimé à 50% et le taux de mortalité entre 3 et 4%, souvent 10% ailleurs. On avance même plus de 200 000 décès liés à la grippe espagnole dans les terres de la Haute-Volta. On a lié l'impact important de la maladie aux mouvements de populations qui y avaient lieu à l'époque. En effet, les militaires africains ayant participé à la première Guerre mondiale avaient été démobilisés, les Européens expatriés, si bien que le virus était facilement transporté d'un lieu à un autre. Des facteurs internes liés à la sécheresse, aux révoltes contre les travaux obligatoires de l'administration coloniale avec toutes les autres formes de déplacement avaient favorisé l'accélération de la diffusion de la grippe espagnole. Aussi, on peut prendre l'exemple de la variole. Avant la colonisation, la variole éprouvait les populations. Pendant toute la colonisation, elle est restée une affection redoutable. Feu Dr. Issoufou Joseph Conombo, ancien médecin et ancien Premier ministre du Burkina Faso, me disait une fois lors d'une interview, que chez les Moosé, on ne pouvait se vanter d'avoir une famille nombreuse qu'après le passage de la variole. C'est après ce passage qui pouvait être vers janvier, février, mars et avril, qu'on pouvait regarder combien de personnes de la famille restaient. Une manière de dire que celle-ci créait une certaine désolation à cause des décès qu'elle causait. On n'a pas toujours de chiffres pour traduire l'impact de la maladie, mais des mots. Les populations connaissaient bien la variole mais n'avaient pas de remède très efficace. Mais pour vous donner une idée, en 1962, il y avait 1 550 cas de variole enregistrés dont 123 décès, ce qui était en diminution par rapport à certaines années passées. Quant aux épidémies de méningite par exemple, elles existaient depuis je ne sais quelle période. En général, cela a commencé vers décembre-janvier, au début de la saison sèche, atteignait le maximum en février-mars et disparaissait en avril-mai. Et pendant la colonisation, les plus graves épidémies ont eu lieu entre 1903-1907, 1919-1921, 1939-1948 et 1950-1958. Par exemple, en 1958, on avait environ 16 000 cas de transmission avec près de 2 000 cas de décès. La létalité atteignait souvent 25%. Après la colonisation, les épidémies ont continué. Au fur et à mesure que les échanges entre les populations à l'intérieur du pays ou avec des pays voisins s'accroissaient, les possibilités de transmission de la maladie augmentaient également. Donc, lorsque les conditions naturelles de transmission étaient réunies, la maladie se propageait. Rien que dans la circonscription de Pô en 1960, on avait 60 décès. Cependant, depuis l'épidémie de 1996 qui semble avoir été la plus grave en termes de morbidité, je pense que les épidémies de méningite ont été de plus en plus contrôlées à travers les actions préventives et réactives.

Quelles ont été les réponses apportées à l'époque ?

La grippe espagnole fut un phénomène unique. Elle a balayé le pays une seule fois et n'est plus revenue. On avait isolé les malades dans les lazarets, lieux de mise en quarantaine, et établi des cordons sanitaires ou espaces contrôlés pour réduire les transmissions. Mais en général, les autres épidémies dont je parle, venaient de manière saisonnière, faisaient des victimes et disparaissaient. Mais les gens prenaient des mesures pour réduire leurs impacts. Les réponses variaient en fonction des maladies mais aussi en fonction de la progression des capacités médico-sanitaires qui permettaient de faire face aux différentes situations. Avant la colonisation, les gens avaient leurs solutions qui partaient de l'utilisation des médicaments connus à l'isolement des malades, à la pratique de la distanciation sociale (que l'on a aujourd'hui contre le Covid-19), aux pratiques de rites expiatoires et même à la recherche d'une certaine « vaccination » à travers la variolisation. La variolisation était une pratique dans la prévention de la variole, qui consistait en l'inoculation de pus venant de boutons de varioleux à des personnes non encore malades. Mais elle pouvait aussi être un facteur de diffusion de la maladie. C'était une pratique de vaccination avant l'heure, pratiquée par beaucoup de gens à travers le monde avant l'amélioration de cette pratique avec le vaccin antivariolique de Jenner (un savant Anglais). Il y avait du commerce entre les différentes parties du monde, mais de manière moins intense qu'aujourd'hui et autant les maladies comme la variole circulaient, autant les remèdes circulaient. Avec l'implantation de l'administration coloniale, la lutte a été de plus en plus organisée et comprenait un volet médical et un volet santé publique avec l'implication de l'Administration centrale, les commandants de cercles et les chefs de villages.

Pour lutter contre la méningite par exemple, hormis le fait que des diagnostics et des soins se passaient, toute l'administration était mobilisée pour créer des cordons sanitaires, interdire les rassemblements dans les marchés, les cabarets, les lieux de funérailles. Il y avait des moments où les lazarets se transformaient en lieux de soins parce que les services de santé étaient débordés.

On construisit des lieux de prospection ou d'isolement de fortune en secco, on créait des postes-filtres pour examiner les cas suspects. En outre, il y avait une lutte chimique qui consistaient en différentes compositions sous forme curative ou préventive.

Les essais étaient aussi nombreux. Il y avait aussi la coopération transfrontalière entre les colonies de Haute-Volta, du Togo, du Bénin, qui joignaient leurs efforts avec des protocoles précis applicables à toutes les colonies.

D'ailleurs, les mesures administratives prises de plus en plus contre le Covid-19 rappellent ces périodes tristes de notre histoire sanitaire.

Sans oublier les fermetures de frontières, malgré leur efficacité très limitée. Un facteur déterminant de la réussite de la lutte contre la variole a été l'utilisation assez tôt de la vaccination.

Parce qu'au moment où l'administration coloniale s'implantait, en France et en Europe d'une manière générale, la vaccine ou vaccin de Jenner (nom du découvreur) découverte à la fin du 18e siècle, avait déjà montré ses preuves dans la lutte contre la variole.

Donc, depuis 1904, par exemple, des dispositions avaient été prises pour rendre la vaccination obligatoire et l'étendre afin de maîtriser la maladie.

Au départ, on amenait des vaccins d'Europe, mais on a fini par en préparer sur place et à en déployer davantage.

Après la colonisation, l'Etat du Burkina Faso, avec l'aide de l'OMS, continua la vaccination jusqu'à ce qu'on mette fin à la variole au Burkina Faso.

Ce fut une lutte très longue et très harassante pour les services de santé, mais une histoire à succès, comme un peu partout dans le monde où la variole a été déclarée éradiquée en 1979 par l'OMS.

Contrairement à la variole, les nombreuses expérimentations passées à la recherche de vaccin contre la méningite avaient donné peu de résultats. Les vaccins furent découverts plus tardivement, probablement au cours des années 1970.

En quoi le coronavirus se distingue-t-il des autres épidémies ?

Pour les historiens anglais Terrence Ranger et Paul Slack, les réponses les plus radicales peuvent être attendues pour des maladies qui sont récentes, violentes, intenses, qui peuvent s'étendre vite et qu'on peut associer à des perturbations sociales.

Ce genre de maladies provoquent les attitudes les plus fortes dans une société.

Aujourd'hui, nous constatons que tous les segments de la société sont mobilisés, le gouvernement est mobilisé, et le déni qu'on a vu naître au début du Sida au sommet de l'Etat a été absent cette fois-ci.

Dans l'histoire récente, en dehors du VIH/Sida qui n'a d'ailleurs pas entraîné la prise de mesures aussi radicales comme la fermeture des villes et des frontières, l'arrêt des transports, des écoles et autres rassemblements dans les lieux de culte, on se rappelle difficilement pareille mobilisation de l'Etat contre une autre maladie.

Cela veut dire que la situation est exceptionnelle et ne peut pas être comparée aux épidémies saisonnières que j'ai évoquées, mais plutôt à la grippe espagnole qui, elle, eut un impact lourd au Burkina et fut dévastatrice dans le monde puisqu'elle fit à peu près le même nombre de morts que la seconde Guerre mondiale en avait causés, c'est-à-dire environ 50 millions de morts (les chiffres varient beaucoup en fonction des publications).

Selon vous, quelles sont les leçons à tirer en matière de recherches suite à la présente pandémie ?

Dans la mesure où tout le monde sait que désormais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est bien arrivée et peut nous arriver encore, il y a une préparation à tous les niveaux qu'il faut faire.

Les autorités, les chercheurs, le commun des Burkinabè doivent devenir plus intelligents pour pouvoir parer à une telle situation. Il y a certainement beaucoup de leçons à tirer et beaucoup de recherches à mener.

Mais pour moi, tout concourt à chercher à savoir comment préparer notre système de santé à faire face à cette épidémie et à de telles épidémies. Cela nécessite une agrégation de plusieurs types de savoirs, qu'ils soient scientifiques, politiques, culturels, etc.

Par exemple, pourquoi le système de santé ne peut-il pas détecter plus vite une maladie avant que celle-ci ne commence à faire des dégâts importants ?

Ce n'est pas pour le Covid-19 seulement, il y a certaines maladies comme les hémorroïdes, connues presque de tous, dont les incidences et les impacts sont certainement importants au sein de la population, mais qui sont difficiles à être évalués rapidement par le système de santé.

Or, si on ne peut pas les évaluer, être conscient du poids que cela représente sur le développement de la société, il est difficile de prendre des mesures.

En somme, il est temps de construire de vraies capacités autonomes de prise en charge de nos problèmes sanitaires et tendre à moins dépendre de l'extérieur.

Avez-vous d'autres commentaires à faire ?

Oui, il faut bien sûr rendre hommage à tous ceux qui ont la charge de gérer cette crise aujourd'hui.

Ce sont des médecins, des spécialistes de différentes natures qui abordent la crise sous un angle très rationnel. S'ils n'ont pas les moyens, il est nécessaire qu'on leur en donne suffisamment et que la population soit à leur écoute.

En outre, il est important de faire les tests, de chercher à les vulgariser le plus vite possible car quand on ne connaît pas l'incidence et la prévalence de la maladie au sein de l'ensemble de population, on fait encore du tâtonnement.

Pendant la colonisation et après la colonisation, on avait compris que sans ce qu'on appelle des campagnes de masses (qui permettaient de faire des enquêtes sanitaires auprès d'environ 80% de certaines populations cibles pour diagnostiquer les maladies), il était difficile de maîtriser certaines maladies comme les MST, la maladie du sommeil, la cécité des rivières, les tréponématoses, etc.

Quand on faisait ces campagnes, on se rendait compte des prévalences réelles des maladies et en même temps, on se mettait dans les dispositions pour prendre des mesures adéquates.

Quand le Sida avait commencé, pour mieux évaluer, on avait axé les diagnostics chez certaines catégories de personnes. Puis, on avait érigé des sites sentinelles avant de pouvoir faire des enquêtes démographiques et de santé plus approfondies.

Le diagnostic, les tests pour voir la prévalence réelle de la maladie au sein de la population sont donc très importants à l'heure actuelle pour que l'avenir ne nous réserve pas d'autres surprises.

Tant qu'il n'y aura pas un remède efficace ou tant que l'expansion de la maladie ne ralentit pas, il est très important d'observer scrupuleusement les mesures prises arrêtées par les autorités. Il faut éviter la promiscuité sociale des beaux jours.

Sans oublier qu'il y a des populations vulnérables que le gouvernement doit chercher à accompagner à travers des mesures spécifiques. Merci de m'avoir donné l'occasion d'évoquer ces questions avec vous.

Et nous prions tous pour que la situation s'améliore considérablement pour toute la population, car nous traversons une des périodes les plus difficiles de notre histoire car aujourd'hui, c'est cette maladie qui dicte les règles à suivre.