Algérie: OPEP+ - Arkab appelle à une action "décisive et immédiate"

Alger — Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a appelé jeudi les pays de l'Opep et leurs alliés (Opep+), réunis en visioconférence, à adopter une action "décisive et immédiate", soulignant que le marché pétrolier se trouve désormais dans une "chute libre insoutenable".

Dans son discours à la 9e réunion ministérielle extraordinaire l'Opep+, et en qualité de président de la Conférence de l'Opep, M.Arkab a affirmé que les pays exportateurs de pétrole sont à un "tournant décisif", indiquant que "des mesures doivent être prises".

Le ministre de l'Energie a fait observer aussi que "les yeux du monde sont tournés" vers cette réunion "historique" regroupant les producteurs du pétrole qui devraient, selon lui, "fournir un leadership visionnaire en temps de crise".

Insistant sur "une collaboration multilatérale, la flexibilité et l'inclusivité, durant ces temps difficiles", M. Arakab a exhorté les membres de l'Opep+ à "agir rapidement et de manière décisive, avec une solidarité et une unité fermes, dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs, du l'économie mondiale et les générations futures".

Evoquant la pandémie du coronavirus, le ministre de l'Energie a qualifié celle-ci d'"une tragédie humaine d'une ampleur sans précédent depuis plus d'un siècle".

Dans ce contexte, le président de la Conférence de l'Opep a soutenu que l'impact de cette pandémie sur le marché pétrolier est "sans précédent".

Cette crise sanitaire a provoqué, a-t-il poursuivi, "la destruction de la demande de pétrole à grande échelle et le déséquilibre massif qui en résulte entre l'offre et la demande ont le potentiel de remplir rapidement la capacité de stockage mondiale et de provoquer des arrêts de production".

M.Arkab a, en outre, souligné "l'impact négatif de cette situation sur les revenus des pays exportateurs de pétrole, à un moment où ces Etats sont confrontés à la tragédie humaine de la pandémie et au ralentissement économique qui en résulte".