Afrique: Les dirigeants africains défendent le patron de l'OMS Tedros suite aux attaques de Trump

Le Cap — Les dirigeants Africains défendent l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et son Directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, après que le président américain Donald Trump ait attaqué l'organisation pour être "centrée sur la Chine" et avoir "mal géré" la nouvelle épidémie de coronavirus. Trump aurait déclaré: «Nous allons suspendre l'argent que nous versons l'OMS.»

Toutefois, quand on a demandé au Président Américain si c’était une bonne idée de faire cela en ce sens que le monde était confronté à une pandémie, il répondit qu’il pensait à une éventuelle suspension.

Le Président de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, tweeté qu'il était "surpris d'apprendre une campagne du gouvernement américain contre le leadership mondial de l'OMS".

"L'Union africaine (@_AfricanUnion) soutient pleinement l’OMS (@WHO) et @DrTedros. L'accent devrait rester sur la lutte collective contre la Covid19 en tant que communauté mondiale unie. Le temps d’établir les responsabilités viendra", Mahamat écrit.

"Notre priorité globale est de sauver des vies," le Président Ethiopien, Sahle-Work Zewde, répondit sur Twitter. "L’OMS (@WHO), sous le leadership effectif de @DrTedros, s’acquitte de leurs responsabilités au moment où nous avons plus besoin d’eux. Donnons-leur la possibilité de le faire. La @covid19 est en train de causer de nombreux décès. Nous devons soutenir & protéger les populations les plus vulnérables. Ce n’est vraiment pas le moment du jeu des reproches."

Le Président Namibien, Hage G. Geingob, répondait au tweet de Mahamat par le message ci: "Je suis d’accord avec vous, mon frère. L’OMS (@WHO), sous la direction de @DrTedros, s'est révélé être un véritable porte-étandard du multilatéralisme lorsque la solidarité mondiale est devenue critique. Donnons-nous la main en ce moment crucial et concentrons-nous sur ce qui compte, sauver des vies."

Trump et ses partisans ont laissé entendre que l'OMS faisait de la rétention d’informations au sujet du coronavirus, affirmant que l'organisation avait "tort sur beaucoup de choses". Il a évoqué la fermeture des frontières à la Chine comme une décision décisive prise par les États-Unis le 31 janvier alors que la déclaration de la COVID-19 comme pandémie mondiale par l'OMS a été faite le 30 janvier.

Le Président du Rwanda, Paul Kagame, a également apporté un soutien de taille, retweetant la déclaration de Mahamat, y ajoutant: ‘Tout à fait d’accord’, et de poser la question ci: Est-ce Dr Tedros, l’OMS, la Chine, ... qui est attaqué ou eux tous à la fois? Concentrons-nous sur la lutte contre cette pandémie. Toute responsabilité serait située plus tard, de la façon la plus appropriée. Epargnez nous de trop de politique. L’Afrique n’en a pas besoin. Qui en a besoin?"

Le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, de répondre: "L’arme la plus puissante contre la Covid19 et son impact sanitaire, social et économique dévastateur est la coopération et la solidarité internationales. C’est pour cette raison que le leadership exceptionnel affiché quotidiennement par l’OMS et Dr Tedros en cette période de crise mondiale de santé publique sans précédent est incalculable."

Le Président Nigérian, Muhammadu Buhari, de tweeter: " Le Gouvernement du Nigeria soutient pleinement l’OMS et son Directeur général Dr Tedros. Nous sommes reconnaissants pour le leadership et les conseils fournis par l'OMS dans sa réponse à cette pandémie. Avec la COVID19, nous sommes dans une bataille existentielle qui nécessite une solidarité mondiale."

"Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir le Dr Tedros à la tête de l'OMS en cette période de crise mondiale sans précédent."

Les cas confirmés de COVID-19 enregistrés sur le continent ont dépassé 10.000 aujourd’hui alors que les Etats unis en sont à 369.253 personnes atteintes du nouveau coronavirus, selon Worldometers.

"Nous sommes incroyablement chanceux d'avoir quelqu'un comme Dr Tedros à la tête de l'OMS en cette période de crise mondiale sans précédent ", déclarait Dr Senait Fisseha, Conseiller en Chef du Directeur général de l'OMS, dans une entrevue avec AllAfrica." La forte attention qu’il porte aux communautés et aux personnes atteintes ainsi que toutes les initiatives prises afin d’endiguer la propagation du virus reflètent exactement le type de leadership dont nous avons besoin, en ce moment plus que jamais", déclarait-elle.

Catherine Kyobutungi, Directrice exécutive du Centre de Recherche pour la Population et la Santé en Afrique, basé au Kenya, a exprimé clairement ses réflexions sur la question, en tweetant: "Le gouvernement américain s’est mis à couper les ponts partout depuis 3 ans et cherche maintenant une confrontation en pleine pandémie mondiale. Cette confrontation montrera peut-être à DJT à quel point les États-Unis ont perdu du poids dans le reste du monde. #IstandWithTedros" (/Soutien à Tedros).

"Je suis heureuse que les dirigeants mondiaux expriment leur soutien à Dr Tedros et à l’institution qui ne ménage aucun effort pour que nous restions en sécurité, souvent de façon invisible," Fisseha disait. "Il est important que nous restions unis dans la solidarité mondiale et concentrés sur la base de données probantes pour arrêter la propagation de la COVID plutôt que de devenir la proie des volées politiques."