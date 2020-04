Soudan et Égypte adhèrent à la piste de Washington à remplir le barrage de renaissance

Khartoum — Le Soudan et l'Égypte ont affirmé leur adhésion à la piste de Washington comme référence pour les règles de remplissage et de l'opération du barrage de la Renaissance et ce qui a été convenu dans cette voie et la déclaration de principes signée entre les trois pays dans l'année 2015.

Cela s'est déclaré lors de la réunion entre le Premier Ministre, Dr Abdalla Hamdouk, et le Ministre Egyptien de l'Irrigation et des Ressources Hydrauliques et le Chef des Renseignements Généraux en Egypte, en présence du Ministre Soudanais de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques et du Directeur des Renseignements généraux du Soudan.

La réunion a discuté les développements sur l'arène régionale, la coopération entre le Soudan et l'Égypte dans les différents domaines et les développements du dossier du barrage de Renaissance.

La rencontre a également débattu les arrangements pour les prochaines visites du Premier Ministre, Dr Abdalla Hamdouk, au Caire et à Addis-Abeba très proche.