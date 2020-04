Cote d'Ivoire: COVID-19 - Sages-femmes et maïeuticiens demande la mise à disposition effective des équipements de protection individuels.

Déclaration des Organisations des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire contre la pandémie à Covid-19

Les Organisations des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, l'Ordre des Sages-femmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire (OMSFMCI), le Syndicat National des Sagefemmes Ivoiriennes (SYNSFI), le Syndicat des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire (SYSAFCI), l'Association des Sagefemmes Ivoiriennes (ASFI), après concertation, ont rencontré, le jeudi 02 avril 2020, les autorités sanitaires du pays pour avoir des informations sur la maladie à Covid-19, la protection et la sécurité au travail des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire.

En effet, parti de la Chine, en décembre 2019, le Covid-19 est devenu, depuis le 11 mars 2020, une pandémie mondiale selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

C'est le lieu de rappeler que la maladie à Covid-19 est une affection à contamination rapide qui cause des décès par milliers à travers le monde.À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire est touchée par ce fléau.Parmi les professionnels de la santé, les Sagefemmes sont, comme toujours, en première ligne au front pour assister les femmes et les enfants.

Aussi, les Organisations des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire voudraient-elles leur rendre hommage pour leur présence visible à leur poste respectif et pour leur professionnalisme dans la prise en charge de la mère et de l'enfant, malgré la psychose que cause cette pandémie.

Les Organisations des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire, tiennent à rassurer aussi leurs membres quant aux démarches entreprises auprès des autorités sanitaires compétentes, notamment, la Direction Générale de la Santé (DGS), la Direction des Soins Infirmiers et Maternelles (DSIM) et le Programme National Mère-Enfant (PNSME).Il s'est agi de la prise en compte effective de leur protection, leur sécurité au travail et de l'élaboration suivie de la validation d'un protocole de prise en charge de la mère et de l'enfant.

Au cours de ces échanges, les organisations des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire ont demandé la mise à disposition effective des Équipements de Protection Individuels (EPI) sur toute l'étendue du territoire national.C'est un secret de Polichinelle, il est particulièrement impossible, en ce qui concerne la prise en charge des femmes et des enfants, de respecter la distance minimale de sécurité recommandée dans les mesures barrières.En outre, en dépit du risque sanitaire accru, actuellement, pour raison de Covid-19, les femmes continuent de tomber enceinte et les bébés de naître.Les Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire, tiennent à rassurer la population, à cet effet, quant à leur présence effective à leur poste respectif.

Enfin, les Organisations des Sagefemmes et Maïeuticiens de Côte d'Ivoire remercient le gouvernement de Côte d'Ivoire, les partenaires techniques et financiers pour leur détermination à juguler la pandémie et se disent disposé à les accompagner dans cette lutte.

Toutefois, les Sagefemmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire plaident pour la continuité de la disponibilité des équipements de première nécessité au personnel soignant en général sur toute l'étendue du territoire.Que Dieu dans son infinie bonté et sa miséricorde prenne en pitié l'humanité pour que ce fléau s'arrête.