Cote d'Ivoire: COVID 19 - Mariatou Koné soulage les détenus et le personnel pénitentiaire de la MACA

Le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, a mis le cap le jeudi 09 avril sur la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA).

Cette visite s'inscrit dans le cadre la chaîne de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables et démunis dans le contexte de la crise sanitaire à Covid-19.

Dans cet établissement pénitentiaire, elle a procédé à la remise d'un lot en vivres et non vivre destiné au personnel et aux détenus.

Coulibaly Boubacar et Koné Hincleban, respectivement directeur de l'administration pénitentiaire et régisseur de la MACA, ont réceptionné cet appui du Gouvernement sous le regard bienveillant du directeur de cabinet du Ministère de la Justice, Bernard Kouassi.

Ce don en vivres et non vivres est composé de riz, d'huile, de pâte alimentaire et produits hygiéniques.

La ministre de la Solidarité a invité le personnel pénitentiaire de la MACA et l'ensemble des détenus à s'approprier les mesures barrières de prévention pour éviter une propagation du Covid-19 en milieu carcéral.