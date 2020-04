Burkina Faso: Coronavirus - Le triduum (1) pascal via radio et TV Maria

Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays, fait face à la pandémie du coronavirus depuis le 9 mars 2020. Dans l'optique de lutter contre sa propagation, des mesures ont été prises par les autorités politiques et de toutes les confessions.

Elles concernent l'interdiction formelle des rassemblements et autres regroupements dans les lieux de cultes. Pour les chrétiens, notamment les catholiques, ces mesures interviennent à une période où l'Eglise universelle est en pleine pénitence.

A quelques jours de la célébration de la fête de Pâques, summum de l'année liturgique catholique, le curé de la paroisse de l'Immaculée conception de Ouagadougou, l'abbé Vincent Ilboudo, a invité les fidèles à prier en famille et à suivre le triduum pascal via la radio Avé Maria et la télé Maria.

La pandémie du coronavirus a contraint les responsables religieux à adhérer aux mesures drastiques édictées par les pouvoirs publics dans le but d'éviter sa propagation.

Ce sont, entre autres, la fermeture des lieux de culte et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en vue d'observer les règles d'hygiène sanitaires.

Il s'ensuit pour les catholiques la suspension des célébrations eucharistiques, des confessions, des marches de carême et nous en passons.

Dieu merci, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils pourront se sentir en assemblée pour suivre les célébrations à travers la radio et la TV Maria.

A écouter le curé de la paroisse Cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, l'abbé Vincent Ilboudo, par ces moyens, les fidèles vont continuer à vivre leur foi non seulement en famille mais en communion avec les autres, car rien n'a changé dans le contenu des célébrations.

En fait, coronavirus ou pas, les messes continuent, car chaque jour les prêtres continuent de les célébrer en privé ou à l'église.

Pour ce qui est de la communion proprement dite, il est recommandé, a dit l'abbé Vincent Ilboudo, la communion spirituelle ou par le désir.

Qu'est-ce à dire ? Au moment venu, chacun au fond de soi fait une prière à Dieu : « Seigneur, j'ai besoin de toi, vient habiter en moi. Donne-moi la force de vivre de toi que tu me nourrisses par ton corps et par ton sang », a-t-il rappelé.

C'est une prière spirituelle que chacun peut faire au fond de soi, ce qui équivaut à une communion. Le plus important, selon ses propos, c'est surtout l'adhésion de foi et la ferveur.

Il a expliqué qu'il a été demandé aux fidèles de faire l'effort de se rassembler en famille pour prier à un moment de la journée et le dimanche, de suivre les messes en direct quand il y a la célébration eucharistique à travers les ondes radiophoniques et télévisuelles.

Mystère pascal

L'Eglise universelle entre à grands pas dans le mystère pascal à travers les journées du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint.

Selon le curé de la paroisse cathédrale de l'Immaculée conception, l'abbé Vincent Ilboudo, la foi chrétienne reposent sur ces trois célébrations.

Le jeudi saint, le Christ a institué l'eucharistie et le sacrement de l'ordre.

Le vendredi saint, c'est la célébration de la passion et de la mort du Christ qui a fait le don suprême de sa vie sur la croix pour que l'humanité soit libérée de la mort.

Ce jour, les chrétiens sont invités à un temps de recueillement avec le Christ qui est au tombeau. Enfin vient le samedi saint et la veillée pascale manifestée par la grâce du Christ qui sort vivant du tombeau.

Quid de la confession qui est pour tout bon catholique pratiquant une obligation à l'approche de Pâques.

Compte tenu de la situation des circonstances la recommandation donnée aux fidèles est que chacun au fond de soi ait une contrition véritable ou un regret sincère de ses péchés et puisse demander pardon à Dieu.

Toutefois, il a précisé que si la situation sanitaire s'améliore et qu'il y a la possibilité de rencontrer un prêtre, les fidèles pourraient venir avouer leurs péchés.

Il a poursuivi qu'il faut faire une contrition spirituelle du fond de son cœur conformément aux recommandations du Pape François qui a demandé que les fidèles se confessent directement, s'il leur est impossible de voir un prêtre.

Sa Sainteté a également donné la pénitence plénière à toutes les victimes du coronavirus, les malades, les soignants et l'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon ou l'effacement de tout ce qui constitue les conséquences du péché dans la vie.

Pour ce qui est du baptême des adultes à Pâques, il n'y en aura pas pour l'instant.

Il est demandé aux baptisandis (ceux qui vont se baptiser) de ne pas se décourager car si la situation se décante, un système de rattrapage sera mis en place pour que leur baptême puisse avoir lieu au cours de l'année, sans qu'on puisse en préciser la date à l'état actuel des choses.

Quêtes suspendues, contributions volontaires

Les célébrations suspendues, il en est de même pour les quêtes. Toutefois les fidèles peuvent, selon leurs possibilités et leurs moyens financiers, continuer de contribuer. Les services du secrétariat dans les paroisses étant toujours ouverts.

Il en est de même pour ceux qui veulent faire des offrandes pour l'entretien de l'église, au profit du Saint siège ainsi que les intentions de messes. Et bien sûr il en est ainsi du denier du culte et de la dîme annuelle.

Par ailleurs, le curé a demandé aux fidèles de prier pour tous les prêtres qui ont été victimes du coronavirus, des attaques terroristes ou qui n'arrivent pas à vivre leur sacerdoce en dehors des conjonctures qui prévalent.

Il a exhorté la communauté catholique à être en communion avec le Christ souffrant pour sa propre rédemption afin de bénéficier des grâces du vendredi saint.

Le jour de Pâques, c'est le jour de la Résurrection et tous les fidèles seront dans la joie et sont invités à partager cette joie malgré le confinement ou la quarantaine grâce aux nouveaux moyens de communication qui sont aujourd'hui à notre disposition (téléphone, smartphones, etc.).