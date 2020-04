Ile Maurice: Tout le comité gouvernemental COVID-19 en auto-isolement !

Partagez cet article

La nouvelle est tombée ce jeudi 9 avril très tard : tous les membres du High Level Committee sur le Covid-19, présidé par le Premier ministre, et ceux du National Communication Committee, présidé par le Dr Zouberr Joomaye, se sont auto-isolés depuis le début de la soirée pour avoir été en contact avec le ministre Kailesh Jagutpal (ministre de la Santé) lors des réunions.

La secrétaire du ministre concerné a été testée positive au Covid-19.

Les procédures ont été enclenchées pour s'assurer que les membres des deux comités soient soumis à un test de Covid 19.

On notera que sont concernés le Premier ministre, Pravind Jugnauth, Joe Lesjongard, le Dr Zouberr Joomaye, le ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, celui des Finances, Renganaden Padayachy, celui des Affaires étrangères, Nando Bodha, le ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, sans compter le Dr Vasantrao Gujadhur, directeur des services de santé, qui s'était déjà auto-confiné, et le Dr Catherine Gaud, spécialiste en immunologie, consultante auprès du comité, qui s'est auto confinée. On en voit plus non plus Krishna Jhugroo, le Deputy Commissionner of Police.

Est-ce que la conférence de presse quotidienne pourra se tenir dans ces conditions ? Est-ce que le Conseil des ministres, ce vendredi, pourra se faire ? Nous n'en savons pas plus que cela à cet instant et comme dirait le service d'information du gouvernement : «nous vous tiendrons informés des développements éventuels». A suivre sur lexpress.mu...