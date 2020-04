Burkina Faso: Coronavirus - «L'amour de Dieu pour l'humanité n'a pas changé»

document

La commémoration de la Résurrection du Christ sera célébrée cette année sans le grand rendez-vous dans les temples à cause du Covid-19. La Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), dans le message qui suit, rappelle l'amour de Dieu pour l'humanité et exhorte les citoyens à garder l'espoir.

«Chers fidèles de nos églises, chers compatriotes, à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina Faso,

La célébration de la fête de Pâques en cette année 2020 nous trouve dans une situation particulière avec la propagation rapide du Covid-19. Loin de nous l'idée de nous déclarer vaincus.

Nous devons collectivement et individuellement contribuer à réduire au minimum la contagion de ce virus.

Si nous sommes tous disciplinés en suivant les mesures de la cellule de veille et les règles d'hygiène recommandées, bientôt nous verrons le bout du tunnel.

La résurrection du Christ nous donne à tous l'espoir d'une nouvelle vie.

En effet, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'il y a la vie après la vie terrestre, et que chaque homme peut être sauvé par la foi en l'Agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde.

Par la résurrection corporelle du Christ, il a remporté la victoire sur les deux maux qui minent l'humanité depuis la création du monde : le péché et la mort.

« En effet, le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ».

Le Seigneur Jésus pose la question dans Jean 8:46 : « Qui de vous me convaincra de péché ? » Jésus-Christ est le seul homme qui ait vécu sans péché.

C'est pourquoi Il est l'Agneau parfait de Dieu, le Mouton blanc Qui enlève les péchés des hommes. Par Lui, en Lui, et avec Lui, Dieu pardonne à chaque homme ses péchés.

La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Ainsi, Jésus-Christ le juste est mort à la place de tout pécheur qui vient à Dieu en reconnaissant qu'il est un pécheur. Dieu fait grâce au pécheur et lui pardonne toutes ses iniquités au nom de Jésus le sauveur.

Le pardon de Dieu n'est pas basé sur ce que nous avons fait, mais sur la faveur que Dieu accorde aux hommes qui invoquent le nom de Jésus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

En ressuscitant, Jésus a vaincu la mort, et Il dit : « Oh mort, où est ton aiguillon » ?

Celui qui met sa foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en lui. Alors, il est régénéré, né de nouveau, il est sanctifié, et la grâce de Dieu demeure sur Lui.

L'Esprit qui a ressuscité Jésus le ressuscitera également. Celui qui croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.

Chers fidèles, chers compatriotes, pourquoi Dieu laisse-t-il que coronavirus devienne une pandémie dans le monde entier ?

Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette épreuve qui est à la fois collective et individuelle ?

1. Que la vie de l'homme est précaire. L'homme vit chaque jour avec le risque de quitter subitement ce monde.

Alors, chacun de nous doit être prêt à chaque instant à rencontrer son Dieu. Etes-vous prêt à rencontrer votre Dieu ?

2. Dieu, à travers cette épreuve, nous donne un avertissement. La fin du monde est-elle proche ? Alors, réglons notre vie. Arrêtons de vivre une vie de débauche. « Soyez saints, car Je suis saint », dit le Seigneur.

3. Dieu donne à chacun de nous le temps de réfléchir à sa vie. Si la mort nous frappait, où passerons-nous l'éternité ?

4. C'est certainement par amour que Dieu permet cette pandémie afin de rapprocher l'homme de son Dieu, afin que nous sachions que notre vie dépend totalement de Lui. Dieu seul est souverain.

Oui, l'amour de Dieu pour l'humanité n'a pas changé. Son amour pour nous ne varie pas. Il nous appelle en ces derniers temps à nous repentir et à revenir à Lui pour le salut de nos âmes, pour la vie éternelle.

Dieu nous attend, venons à lui. Invoquons-Le pour notre guérison, et pour qu'Il mette fin le plus tôt possible à cette pandémie. Il écoute nos prières, et Il va nous exaucer.

Dans la situation actuelle du Covid-19, pouvons-nous avoir la paix en Jésus-Christ notre Seigneur ? Oui, écoutons ceci :

Il y a 7 bonnes nouvelles du coronavirus :

1. Il y a des milliers de personnes guéries du coronavirus dans le monde, plus particulièrement en Afrique, et au Burkina Faso (plus de 100 guérisons).

2. A Wuhan, en Chine, il n'y a plus aucune contamination depuis le 19 mars 2020. Les activités ont repris, ainsi que les transports en commun.

56 millions de personnes sont sorties de leur confinement.

3. En Italie, le nombre de morts diminue chaque jour.

4. Un traitement est envisagé ici, au Pays des hommes intègres. Ce traitement concerne l'usage de la chloroquine associée à Azithromycine.

Si les essais sont concluants, un traitement à grande échelle est prévu. Ailleurs, l'hydroxychloroquine a donné des résultats intéressants sur près de 75% des patients.

5. La pollution atmosphérique est en baisse dans les pays confinés. Le dioxyde d'azote (NO2) est en baisse en Chine, en raison du ralentissement de l'économie. En Italie, le niveau de NO2 a diminué de moitié. A Los Angeles aux USA, la pollution a baissé.

6. Les eaux de Venise redeviennent limpides à cause de l'arrêt de l'activité humaine. Les animaux en profitent et les dauphins réapparaissent.

7. Les chants d'oiseaux sont à nouveau entendus dans certaines villes.

En cette fête de Pâques 2020, la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) souhaite un prompt rétablissement à tous les Burkinabè et tous les citoyens du monde touchés par Covid-19.

La FEME prie pour que l'Eternel étende sa main et arrête cette pandémie qui pèse lourdement sur tous les habitants de la terre.

Puisse l'Eternel guérir également le monde du terrorisme qui n'en démord pas malgré la situation déjà difficile.

Que Dieu nous pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle au travers de la Résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ !

Bonne fête de Pâques 2020 à tous ! Que la joie du Ressuscité vous inonde ! »

Ouagadougou, le 09 avril 2020

Pour la FEME,

Le président