Maroc: Bank of Africa offre la gratuité de plusieurs opérations à distance pour protéger ses clients

Le groupe Bank of Africa a décidé d'offrir la gratuité de plusieurs opérations initiées à travers ses canaux distants, invitant les usagers à privilégier les canaux digitaux permettant de réaliser l'essentiel des opérations bancaires, dans le but de la protection de ses clients.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des mesures entreprises par la banque pour soutenir l'ensemble de ses clients durant cette conjoncture exceptionnelle et dans le strict respect des consignes sanitaires et des directives et recommandations des autorités nationales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, indique le groupe dans un communiqué.

Ainsi, en phase avec sa démarche d'innovation et les nouveaux usages du mobile, Bank of Africa met ses solutions de banque à distance, pratiques et sécurisées, à la disposition de sa clientèle pour effectuer ses opérations bancaires de manière simple et rapide à travers différents canaux, notamment BMCE Direct et Dabapay, ajoute le communiqué.

Une offre exclusive a été mise en place sur ces deux plateformes, qui consiste en la gratuité des opérations de virement et de mises à disposition, initiées sur BMCE Direct, la gratuité du transfert d'argent et des retraits sans carte, effectués via Dabapay, rapporte la MAP.

La plateforme de mobile banking BMCE Direct, accessible en application et site web, permet de gérer les comptes, les virements nationaux et internationaux, le paiement des factures, notamment télécoms, administrations, impôts, transports, écoles, autoroutes et timbres, la commande de cartes, la modulation des produits et plusieurs autres fonctionnalités pour les particuliers et les entreprises, précise la même source.

Quant à l'application Dabapay, il s'agit d'une solution de portefeuille virtuel qui permet le transfert d'argent instantané et en toute sécurité, le versement via différents canaux, le paiement des factures, le retrait d'argent sans carte bancaire dans l'un des 800 guichets automatiques et le paiement des commerçants équipés.

Accordant une place stratégique à l'innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients et à les accompagner du mieux possible durant cette période de pandémie, Bank of Africa traduit ainsi son engagement fort et son positionnement de banque connectée à l'avenir et en permanence à son écosystème.

Les thés Sultan apportent 10 MDH à l'effort national contre la propagation de la pandémie

Les thés Sultan ont annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 10 millions de dirhams (MDH) pour participer à l'effort national visant à lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à atténuer ses impacts. Cette enveloppe est répartie sur un versement de 5 MDH au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19, créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, et des dons en nature d'une valeur de 5 MDH, précisent les Thés Sultan dans un communiqué. "Les Thés Sultan ont accompagné des générations de Marocains depuis plus de 80 ans. Il était de notre devoir de participer à l'élan de solidarité nationale et de répondre présents au moment où plusieurs de nos concitoyens rencontrent des difficultés à cause de la crise actuelle", souligne la même source, ajoutant que conscients de leur responsabilité dans le contexte actuel, les thés Sultan rassurent les consommateurs sur l'approvisionnement continu des points de vente en thé, un produit présent au quotidien dans l'alimentation des familles marocaines.

Dans le but d'atteindre cet objectif, l'ensemble de l'entreprise est mobilisée tout en respectant les mesures sanitaires de prévention contre le Covid-19 par rapport aux effectifs, aux produits destinés à la grande consommation ainsi qu'à toute la chaîne de distribution.

Malgré le ralentissement économique induit par la crise du coronavirus, la préservation de l'emploi sera assurée ainsi que le respect des engagements envers les différents prestataires et intervenants de l'écosystème de l'entreprise.

Les secteurs des services aux entreprises et du commerce sont les plus touchés par le Covid-19

Les services aux entreprises et le commerce représentent les secteurs les plus touchés par le nouveau coronavirus (Covid-19), selon les premiers résultats d'une enquête réalisée par la Confédération marocaine de TPE-PME.

Les services aux entreprises et le commerce sont en tête de liste des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire avec respectivement 21,9% et 20,6% d'un échantillon représentatif de 1.080 entreprises identifiées de manière aléatoire, précise la confédération dans un communiqué. Ils sont suivis par les secteurs de l'industrie, du BTP, de la communication et de l'événementiel, de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat avec respectivement 13,5%, 12,7%, 10,5%, 5,7%, 5,2% et 4,3%, relève l'étude menée auprès de dix secteurs d'activité. D'après les résultats de cette enquête, 83% des entreprises sont en arrêt total d'activité, ce qui ce représente plus de deux tiers de la population étudiée, alors que les structures en arrêt partiel d'activité ne dépassent pas les 17%.

S'agissant des structures les plus impactées par cette crise sanitaire, l'enquête indique que les TPE, y compris les auto-entrepreneurs, sont les plus touchées par l'épidémie avec un taux de 90%, tandis que les PME et les coopératives représentent respectivement 8% et 2%.