Maroc: La désinfection, une bataille quotidienne contre le coronavirus

La région de l'Oriental veut servir d'exemple

Des rues, bâtiments et espaces publics et jusqu'à l'intérieur même des foyers, les gestes et opérations de désinfection et de stérilisation se sont imposés en ces temps de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, faisant désormais partie du quotidien des citoyens.

Si le confinement et la distanciation sociale sont aujourd'hui la première arme dans la bataille menée au niveau mondial pour essayer d'endiguer la pandémie du Covid-19, la désinfection et la stérilisation des lieux et objets susceptibles de constituer des vecteurs de propagation de la pandémie sont également de mise pour limiter au maximum le risque d'exposition et de transmission de ce virus très contagieux.

Dans la région de l'Oriental, comme ailleurs au Maroc, les opérations de désinfection se multiplient à la faveur d'initiatives menées aussi bien par les autorités publiques et sanitaires et les conseils élus que par les acteurs de la société civile.

Parallèlement, la «culture de stérilisation» et les comportements d'hygiène gagnent en importance auprès des citoyens, qui accordent désormais davantage d'intérêt à des gestes basiques comme se laver les mains fréquemment et stériliser les produits achetés avant utilisation.

En ce qui concerne les efforts de désinfection des espaces publics, la région de l'Oriental vit, depuis l'apparition du virus au Maroc, au rythme d'opérations quotidiennes de désinfection et de stérilisation dans l'ensemble des centres urbains et ruraux, menées par les autorités locales et les services de santé et d'hygiène, avec le concours des institutions concernées, des sociétés délégataires de la gestion des déchets et des acteurs de la société civile.

A titre d'exemple, la campagne de désinfection menée dans la province de Taourirt, faisant partie d'un ensemble de mesures et actions déployées par les autorités locales sous la supervision du gouverneur de la province, en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Dans une déclaration à la MAP, Abdellah El Harti, chef de la division des collectivités territoriales à la préfecture de la province de Taourirt, a noté que la campagne de désinfection complète de l'ensemble des espaces publics et établissements de la province est menée de manière quotidienne dans tous les espaces enregistrant une affluence de la population.

Cette campagne, qui touche l'ensemble du territoire de la province, conformément au principe de l'administration de proximité, fait partie d'une série d'actions de prévention et de lutte contre la pandémie, coordonnées par une commission provinciale sous la présidence du gouverneur, et mises en œuvre par des équipes thématiques, avec le concours des autorités administratives et des différents services de sécurité.

Ces équipes sont chargées, entre autres, de la mobilisation des ressources, de la sensibilisation des habitants, du soutien au personnel hospitalier, de l'approvisionnement et du contrôle des prix dans les marchés et de l'accompagnement social au profit des familles nécessiteuses, a-t-il expliqué.

Autre exemple de la mobilisation au niveau local, le programme de désinfection et de stérilisation mis en œuvre à Oujda par la commune urbaine en coordination avec la société de gestion de l'assainissement solide Sita Al Beida et en collaboration avec les autorités locales.

Après une première phase ayant concerné les principales avenues de la capitale de l'Oriental et les marchés, ce programme a porté lors d'une deuxième phase sur les quartiers des quatre zones urbaines de la ville, à savoir Sidi Yahia, Oued Nachef-Sidi Maâfa, Sidi Driss El Qadi et Sidi Ziyan.

Tout en remerciant l'ensemble des parties mobilisées dans cet effort de protection de la santé publique, la commune d'Oujda a rappelé, à cette occasion, la nécessité de respecter les mesures préventives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, exhortant les habitants à rester chez eux et ne sortir qu'en cas de besoin urgent.

A une échelle plus large, le Conseil de la région de l'Oriental (CRO) a lancé récemment une opération de désinfection et de stérilisation qui concerne l'ensemble des villes de la préfecture et des provinces relevant de la région, en vue de contribuer aux efforts de lutte contre la propagation du Covid-19.

Cette opération mobilise les équipements et véhicules du Centre régional de secours et de prévention des catastrophes naturelles, relevant du CRO, en vue de désinfecter les différentes administrations, établissements et espaces publics qui connaissent une affluence quotidienne des citoyens, notamment les hôpitaux et autres lieux publics.

Intervenant lors du lancement de cette initiative, le président du CRO, Abdenbi Bioui, a souligné que cette opération concernera toutes les provinces de la région de l'Oriental et s'appuiera sur les moyens humains et matériels du CRO qui permettent une intervention à l'échelle de l'ensemble de la région.

L'ensemble des responsables et acteurs concernés approchés par la MAP affirment que ces campagnes se poursuivront tant que la situation épidémiologique l'impose, en vue de préserver la santé des citoyens et limiter au maximum le risque d'infection au Covid-19.