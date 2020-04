Madagascar: Rajoelina - Ravalomanana - Ratsiraka - Guerre d'audimat

En France, l'Institut de Médiamétrie est l'organisme spécialisé dans la mesure de l'audimat qui sert à mesurer le nombre d'individus touchés par une émission et/ou un support médiatique.

L'audimétrie se base sur des sondages effectués auprès d'un échantillon représentatif d'auditeurs ou de téléspectateurs. En revanche, à Madagascar, qui est encore à l'ère de l'analogique, pareil outil de mesure ne peut être mis en place. En attendant le basculement vers le tout numérique, l'audimétrie se base sur le « téléphone gasy » et les réseaux sociaux, qui sont des plateformes d'échanges entre usagers en tous genres. Bien que d'aucuns avancent, à tort ou à raison, que les réseaux sociaux ne représentent que « 6% » de la population, ils ont l'avantage de pouvoir multiplier indéfiniment les partages.

« J'aime ». Bon nombre d'hommes politiques ont d'ailleurs compris l'intérêt de se créer une «e-réputation ». L'objectif est d'obtenir le plus grand nombre de « followers » et de « j'aime ». C'était le cas lors des interventions télévisées de l'actuel président de la République et de deux de ses prédécesseurs. A tout seigneur, tout honneur, Andry Rajoelina a ouvert le bal le dimanche 5 avril. Suivi de près le lendemain par Marc Ravalomanana, comme lors de la présidentielle. Didier Ratsiraka a fermé la marche le mercredi 8 avril et a recueilli on ne sait combien de « j'aime ».

« Miara-manonja ». Quoique sa prestation n'ait pas été diffusée en prime time « à cause de problèmes techniques », l'actuel locataire d'Iavoloha a eu l'avantage du « miara-manonja » qui lui a permis d'être présent simultanément sur toutes les chaînes. Contrairement au propriétaire de Tiko dont l'interview a toutefois fait tache d'huile - non pas du Tsena mora mais de Magro, ou ce qu'il en reste - même si elle n'a été diffusée intégralement que sur deux chaînes, à savoir Real TV et MBS.

« Actes de sabotage ». « Le mardi 7 avril, au moment précis où la rediffusion de l'interview de l'ancien président Marc Ravalomanana était programmée, les téléspectateurs n'ont plus reçu nos signaux sur leurs écrans », a fait savoir la directrice générale de Real TV. Onitiana Realy, car il s'agit d'elle, a déposé une plainte contre X face à ce qu'elle qualifie d' 'actes de sabotage' ». Estimant sans doute que l'émission a boosté le taux d'écoute de sa station.

Troisième larron. Profitant de « l'attaque » contre Real TV, l'Amiral est sorti de sa retraite pour tenir une conférence de presse. Jouant ainsi le troisième larron dans cette course à l'audimat qui oppose principalement les deux finalistes de la dernière présidentielle. Une bataille d'audience sur fond de guerre commune contre le coronavirus entre « Zandrikely » et « Deba ». En attendant l'entrée en lice d'Hery Rajaonarimampianina qui reste jusqu'à présent ... confiné.