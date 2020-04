Burkina Faso: Coronathon - La riposte part de l'Assemblée nationale

Le bureau de l'Assemblée nationale a lancé, jeudi 9 avril 2020 à Ouagadougou, une initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds dénommée « Coronathon » afin de mobiliser des ressources financières au profit de la lutte contre le COVID-19.

La propagation de la pandémie du coronavirus inquiète la Représentation nationale. Ainsi, afin de soutenir les efforts de lutte engagée contre cette maladie virale qui secoue le Burkina, elle a initié une campagne de collecte de fonds.

L'information a été portée aux journalistes, le jeudi 9 avril 2020 à Ouagadougou, au cours d'un point de presse. Cette initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds, dénommée « Coronathon », aux dires du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est organisée en collaboration avec des structures partenaires que sont les ordres des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des publicitaires et associés, l'Association des professionnels des médias, etc.

« La propagation communautaire que tous les spécialistes redoutent se dessine peu à peu à l'horizon en l'absence de sursaut individuel et collectif. Pour stopper cette pandémie, la mobilisation communautaire, citoyenne et individuelle devient un allié indispensable », a-t-il indiqué.

Il a expliqué que Coronathon vise, entre autres, à doter les structures sanitaires du Burkina d'équipements efficaces adaptés à la lutte contre le COVID-19, à fournir aux personnels de santé du matériel de protection contre les risques de la maladie et d'appuyer les centres de recherches en moyens nécessaires à la conduite de leurs activités.

Coronathon, a ajouté Alassane Bala Sakandé, ambitionne surtout amener les citoyens à effectuer des gestes- barrières contre la propagation du virus et à atténuer les conséquences socioéconomiques sur les victimes directes de la pandémie.

Du déroulement de cette campagne de collecte, le président du Parlement a fait savoir qu'elle commence du 9 avril au 14 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire. « Elle offre l'occasion à chaque Burkinabè de montrer sa solidarité et sa compassion à la nation dans ces moments difficiles.

Nous savons que c'est seulement ensemble que nous pourrons les surmonter », a-t-il soutenu. Pour ce qui est des opérations de paiements, elles se feront à travers les paiements mobiles, les souscriptions directes auprès des banques partenaires.

Et, toute la campagne Coronathon, c'est-à-dire de la collecte à l'utilisation des fonds, a rassuré Alassane Bala Sakandé, sera soumise au contrôle du REN-LAC, de l'ASCE-LC et d'un huissier de justice.

Il a sollicité l'accompagnement de la presse nationale pour la réussite et la transparence de l'initiative pour le bonheur des populations et a remercié toutes les structures qui l'accompagnent. Une mention spéciale a été faite aux agents de santé et au Comité national de lutte contre le COVID-19 pour leur dévouement afin de venir à bout du virus.