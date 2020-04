Congo-Kinshasa: Kamerhe à Makala, le CLC parle d'un premier signal fort !

*Encouragements, soutien et respect. Tels sont les mots que le Comité Laïc de Coordination a trouvés pour qualifier l'acte d'inculpation et de mise en détention provisoire, depuis ce mercredi 8 avril 2020, de Vital Kamerhe, le Directeur de Cabinet de l'actuel Chef l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et leader charismatique de l'Union pour la Nation Congo, UNC en sigle.

Rétropédalage

Il est à son deuxième jour à Makala, la plus grande prison de la RD. Congo. Auditionné pendant plus de six heures, l'homme n'aurait pas réussi à en sortir les mains et pieds libres. Par contre, en dépit de la forte délégation qui l'accompagnait lors de sa réponse au deuxième rendez-vous fixé par le Parquet près la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete et, surtout, de la cohorte de cadres et militants mobilisés pour la circonstance, Vital Kamerhe n'a plus retrouvé le chemin de retour vers ses bureaux lambrissés du Palais de la Nation ou de la Cité de l'Union Africaine, ni encore moins vers ses multiples résidences huppées.

La Justice, au regard de la complexité de son dossier, en a décidé autrement. Ainsi, a-t-il été placé, dès la fin de ses premières auditions, au grand soir de ce mercredi 8 avril 2020, sous mandat d'arrêt provisoire à Makala.

Entretemps, alors que ses Avocats bien arrimés pour la défense de leur client, sollicitent, d'ores et déjà, sa mise en liberté provisoire, la Cour de cassation qui, quant à elle, suspend toutes les procédures en cours jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire, tel que décrété, depuis le 24 mars 2020, par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, contre Coronavirus.

Depuis des mois, le CLC n'a cessé de réclamer la réhabilitation de la justice républicaine, à la fois par la promotion des hauts magistrats intègres et la lutte sans merci contre l'impunité et la corruption.C'est avec satisfaction qu'il constate que les premiers résultats sont au rendez-vous, comme le témoigne la mesure courageuse de nouveaux responsables du parquet général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete non seulement d'interpeller mais surtout, d'inculper et de mettre en détention provisoire le directeur de cabinet du Chef de l'Etat, Monsieur Vital Kamerhe.

Tout en insistant sur le strict respect du principe de présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne inculpée, le CLC salue cette mesure judiciaire inédite qui constitue un signal fort dans le sens des appels répétés de toutes les organisations de la société civile contre la banalisation des détournements des biens de l'Etat, le laxisme de la justice et l'institutionnalisation de l'impunité. A lui tout seul, cet acte posé mérite encouragements, soutien et respect.

Le CLC lance un appel à tous les magistrats de notre pays à suivre cet exemple afin que notre justice soit totalement restaurée. Il les encourage à poursuivre les autres procédures qui ont subi des tentatives d'étouffement au niveau des parquets, sans céder aux intimidations et aux pressions de quelque nature que ce soit. Il s'agit, entre autres, des procédures portant sur des présomptions des dissipations des sommes importantes, comme le cas de deux cent millions de dollars de la Gécamines et d'autres faits graves ayant, dans un passé récent, bénéficié d'une indulgence coupable de la justice.

Le CLC rappelle que notre peuple attend surtout que les biens détournés puissent lui être restitués, car plus que jamais, il a besoin de rassembler toutes ses ressources disponibles pour faire face à cette crise sanitaire d'une ampleur sans précédent qui est venue renforcer cet état déplorable de précarité généralisée.

A l'ensemble de notre population, le CLC demande de demeurer vigilante et de ne pas céder à l'instrumentalisation de ceux qui cherchent à couvrir leurs turpitudes et leurs actes criminels derrière des interprétations trompeuses ou des considérations tribales, régionalistes et politiciennes.