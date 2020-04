Congo-Kinshasa: COVID-19 - Les Kinois indifférents face aux mesures du gouvernement

Le ministre de l'Intérieur appelé à faire respecter les décisions du chef de l'Etat.

La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vit au mépris des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Coronavirus. Les nombreux appels des autorités à une prise de conscience ne produisent que des effets contraires. La population s'obstine à vaquer librement à ses occupations quotidiennes malgré le nombre toujours croissant des cas testés positifs.

Sur les grandes artères comme dans les ruelles de la capitale, seules les sonorités des bars et des églises se sont tues laissant place à un silence inhabituel. La circulation dans les grands axes tels que le boulevard Lumumba est plus fluide surtout dans la partie Est de Kinshasa. Cependant les mesures-barrières sont loin d'être respectées, les citoyens préférant s'abandonner à leur foi et aux autres pratiques indigènes locales.

Les masques, très peu disponibles, sont désormais un signe distinctif des classes sociales et un moyen « d'identification » des personnes atteintes du Covid-19. On s'en méfie dans certains quartiers de la ville de Kinshasa et ceux qui en font usage sont la risée de la communauté. Les files d'attentes devant les alimentations défient également la règle relative à la distanciation et la mesure restrictive du nombre de regroupement de personnes.

Invité par une radio locale, ce jeudi 9 avril, le ministre de la Santé, le Dr Eteni, a manifesté son inquiétude face à l'attitude des Kinois. Il a notamment promis de faire plusieurs descentes sur le terrain et a annoncé la formation de cinquante personnes de l'équipe de riposte en vue d'améliorer la communication. Le ministre n'a cessé d'appeler les Kinois à une prise de conscience collective.

Nombreuses sont maintenant les voix qui exhortent le ministre de l'Intérieur à faire respecter les mesures édictées par le chef de l'Etat dans ses deux dernières communications sur le Covid-19. A défaut de mettre à la disposition de la population de Kinshasa des masques médicalisés, l'opinion exige la mise à disposition de lave-mains à tous les carrefours et sur toutes les grandes places de la capitale ainsi que le contrôle du respect des mesures barrières dans les marchés et autres alimentations.