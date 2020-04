Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Le groupe Snedai fait don d'une valeur de 75 millions de FCFA

Le groupe Snedai s'est engagé à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le groupe a fait don, ce vendredi 10 avril 2020, à Abidjan-Plateau, au cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, d'une valeur totale de 75 millions de FCFA. Ces dons sont repartis entre trois ministères.

Deux véhicules de type pick-up au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; 12 millions de FCFA en vivres au ministère en charge de la solidarité.

Il s'agit de 500 sacs de riz, 300 cartons d'huile et 200 cartons de tomates.

Quant au ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, il a reçu un chèque d'une valeur de 25 millions de FCFA et 500 kits de lavage de mains et combinaisons de protection d'une valeur de 7 millions de FCFA.

« Le groupe Snedai, à travers ses filiales Med Afrique, Stl, Marylis Btp, Snedai Côte d'Ivoire, fidèle à son engagement citoyen voudrais manifester sa solidarité au gouvernement face à la crise du Covid-19 qui frappe le monde entier.

En tant que groupe de sociétés partenaires de l'Etat de Côte d'Ivoire, nous considérons qu'il est plus qu'un devoir pour nous d'exprimer aux côtés du gouvernement notre solidarité aux plus vulnérables et à tous ceux qui sont atteints par cette pandémie », a indiqué le président directeur général du groupe Snedai, Adama Bictogo.

Avant d'ajouter que sa démarche s'inscrit dans la grande chaîne de solidarité nationale mis en place pour vaincre le coronavirus.

Pour lui, cette cérémonie de remise de dons est pour son groupe d'exprimer sa solidarité dans la pure tradition africaine à l'endroit des familles touchées par cette pandémie.

Et par le truchement des trois ministères (Solidarité, Sécurité et Santé) à tout le gouvernement ivoirien qui, dira-t-il, ne ménage aucun effort pour enrayer la propagation de la maladie.

Au nom des récipiendaires de ce don, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Vagondo Diomandé a, avant tout, salué l'engagement du ministre de la Santé et de l'Hygiène, Aka Aouélé depuis l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire.

Et ce, en faveur de la bonne santé des Ivoiriens et celle de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Au Président directeur général de Snedai, Adama Bictogo, le donateur il dira : « Vous incarnez la citoyenneté dont on parle.

Je vous voudrais vous féliciter et vous dire au nom des deux autres membres du gouvernement merci pour cet important don ».

Et d'ajouter que ce don constitue une véritable bouffée d'oxygène qui vient aider la Côte d'Ivoire dans son combat contre le Covid-19 qui frappe le monde entier.

« Nous nous concentrons certes sur notre pays, mais la solidarité nous oblige à penser aux autres citoyens du monde.

C'est d'ailleurs pourquoi, je tiens une fois de plus à saluer l'action que vous venez de poser (...) Il n'y a pas de mots assez forts pour vous dire merci », a-t-il dit.

Exprimant toute la gratitude des ministres Aka Aouélé et Mariatou Koné au donateur, il a promis que les dons seront utilisés de la meilleure façon possible.

« En ce qui concerne le ministère de la Sécurité et de la Protection vous avez donné des moyens de mobilité.

C'est tout un symbole parce que nous sommes engagés en termes de responsabilité à veiller au respect de toutes les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie.

Cela demande que nos éléments se déplacent. Vous nous donnez les moyens de le faire. Et surtout de contribuer efficacement à la réussite de la mission collective », s'est-il réjoui.