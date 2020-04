Madagascar: « Komity loharano » - Les chefs fokontany pointés du doigt

Contestation généralisée, ou enfin presque. La grogne se fait sentir au niveau des fokontany en ce qui concerne la mise en place du « Komity loharano », annoncé par le président Andry Rajoelina.

En effet, le ton monte au niveau de plusieurs quartiers de la capitale, dénonçant le copinage et le népotisme opérés par des responsables dans le choix des six membres par secteur du « Komity loharano ». Les chefs fokontany sont particulièrement pointés du doigt. L'on sent que la sélection des membres de ce comité, qui se chargera de la distribution des vivres pour les familles nécessiteuses et de la gestion des actions pour le développement au niveau des quartiers, est entachée de suspicions générales et généralisées de « kiantrano antrano ».

Pourtant, le processus ne fait que commencer. Bon nombre de Tananariviens remettent en cause les présidents de fokontany dont la plupart occupent leur poste depuis une dizaine d'années. Une nouvelle élection des responsables des quartiers est même réclamée. En effet, cette initiative du président Andry Rajoelina d'instaurer une nouvelle mode de gouvernance locale favorisant le « fokonolona » comme pilier du développement, risque d'être vouée à l'échec si les bases sont déjà contestées. Nul n'ignore que la distribution de dons aux personnes âgées et aux familles vulnérables, que l'on a confié aux chefs fokontany lors des quinze premiers jours de confinement, a déjà fait l'objet de nombreuses contestations et de critiques.

Ces derniers ont notamment été accusés d'avoir favorisé leurs proches et leurs connaissances. Pour assurer la réussite et l'efficacité du « Komity loharano », la Présidence de la République et la Commune Urbaine d'Antananarivo devraient élaborer un nouveau procédé bénéficiant de la confiance et de l'adhésion des populations. Une bonne structure de contrôle et de suivi est également de mise.