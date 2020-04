Algérie: Confinement - La famille de la culture se joint à la campagne de prévention

Alger — Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives pour sensibiliser quant à l'impératif respect des mesures de précaution prises par le Gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19.

Publiées sur les pages Facebook pour certains et sur Youtube pour d'autres, les artistes appellent tous avec ces initiatives au "respect du confinement et des mesures de précaution" et montrent aussi le danger de ce virus et sa propagation rapide.

Cette campagne de sensibilisation, lancée avec l'apparition du premier cas confirmé au Covid-19 en Algérie, intervient parallèlement à l'annonce du ministère de la Culture relative à la suspension de toutes les activités et les manifestations culturelles et intellectuelles jusqu'à nouvel ordre.

Le Secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle, Salim Dada, a lancé une vidéo intitulée "Reste chez toi. Tu te protègeras toi ainsi que tes proches", à laquelle ont participé 12 artistes, chanteurs, acteurs et comédiens à l'instar d'Abdelkader Secteur, Abdelkader Chaou, Leïla Borsali, Kader japonais et autres qui ont insisté sur l'impératif de rester à lamaison comme meilleur moyen pour endiguer la propagation du Covid-19.

Conscients de l'influence que peut avoir l'artiste sur son public, plusieurs stars algériennes ont lancé, chacune à sa manière, des campagnes de sensibilisation.

De son côté, l'actrice Rym Takoucht a publié un message sur sa page Facebook, dans lequel elle plaide pour le respect des mesures de précaution et le confinement.

De même pour le comédien Merouane Guerouabi qui a publié une vidéo dans laquelle il reprend une chanson algérienne du patrimoine chaabi.

Plusieurs autres hommes de lettres et intellectuels ont emprunté cette voie à travers la sensibilisation des citoyens quant à l'importance de respecter les mesures de prévention dans le souci d'éviter la contamination.

Le romancier, Waciny Laredj, a partagé, dans ce sens, une vidéo "live" dans laquelle il appelle à l'impératif de rester à la maison et de s'adapter à la situation. "En ce qui me concerne, je me suis remis à l'écriture d'un ancien projet de roman car ayant trait à la réalité actuelle", a-t-il dit.

Divertir et éviter l'alarmisme

"A l'instar de tous les Algériens, je respecte les mesures de confinement", a déclaré à l'APS le réalisateur Said Mehdaoui qui a estimé que cette situation était "propice à la lecture" relevant qu'il était en contact permanant sur les réseaux sociaux avec les réalisateurs, notamment les jeunes réalisateurs.

Dans une déclaration à la presse, le comédien Omar Tairi a appelé les artistes, qui ont une lourde responsabilité en cette conjoncture, à produire de courtes vidéos et des courts métrages à dimensions humaines encourageant les comportements positifs à l'effet de briser l'isolement et dissiper l'ennui durant le confinement tout en adoptant le divertissement et en évitant l'alarmisme.

En dehors des noms bien connus, certains jeunes artistes ont publié des vidéos traitant du sujet de Coronavirus avec un style comique pour divertir et apaiser l'ennui et l'anxiété et faire place à l'optimisme.

Le Théâtre national algérien (TNA) a établi, depuis le début de la pandémie de Cvid-19, un programme interactif d'activités artistiques, intellectuelles et culturelles, via sa plateforme officielle via son site et page Facebook ainsi que sur YouTube depuis le 22 mars.

Il a également lancé un concours de dramaturgie pour enfants sur le thème "Prévention du Coronavirus".