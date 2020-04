Cameroun: Comment écrire les statuts - Le point de départ de votre entreprise à ne pas manquer

Vous êtes un porteur de projets, expert en montage de projets ou professionnel de l'univers de la mise sur pied des entreprises ? Vous faites face à un problème de conception et rédaction des statuts de votre entreprise pour sa création ? Vous ne savez pas quelle forme d'entreprise choisir et les caractéristiques qui vont avec ?

L'univers entrepreneurial ne cesse de connaitre une croissance fulgurante au Cameroun. Les jeunes notamment, font montre de nombreux talents pour mettre sur pied des startups et PME dans divers domaines.

Cependant, face au besoin de sécuriser ces différentes initiatives et notamment les encadrer en cas de pluralité des promoteurs. Les jeunes entrepreneurs font de plus en plus recours aux différentes formes juridiques de sociétés consacrées par les textes. Si la Sarl reste la plus prisée, la SCI (société civile immobilière), la SAS (société par actions simplifiées) et la SNC (société en nom collectif) ne sont pas en reste.

Comment encadrer alors efficacement la collaboration entre plusieurs associés au sein de ces différentes formes ? Mais aussi, comment rendre intrinsèquement performante une société pluri associés tout en préservant les droits des associés majoritaires et minoritaires ?

Répartition et variation du capital, modalités de cession des parts, gérance, la prise de décisions collectives... en bref, faciliter la gestion, protéger les droits de chaque associé et encadrer les éventuels litiges. Telles sont les missions des statuts de société qu'il faut de fait, rédiger avec une expertise avérée.

Ce Package spécial « Statuts de sociétés » du Cabinet Jure Entrepreneur s'y évertue et est le vôtre. Retrouvez-y un modèle type de statuts de SARL, SAS, SCI, SNC/SCS, le tout accompagnés d'une fiche de synthèse des caractéristiques majeures de toutes les formes d'entreprise au Cameroun (Sarl, SA, Sas, Snc, Scs, Coopérative, Etablissement et GIE).

Adaptez ces modèles types au besoin de votre entreprise et au final, le choix de sa forme juridique ainsi que la rédaction des statuts adéquats deviennent plus aisés et plus efficaces.

