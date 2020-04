Ile Maurice: COVID-19 - Prolongation du couvre-feu sanitaire jusqu'au 4 mai 2020

communiqué de presse

GIS - 10 avril 2020 : Dans une déclaration faite depuis sa résidence à Vacoas en début de soirée, le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, qui est en auto-isolation comme mesure préventive, a annoncé la prolongation du couvre-feu sanitaire jusqu'au 4 mai 2020.

La décision de prolongation du couvre-feu sanitaire a été prise durant la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue par visioconférence ce matin. Elle a été jugée nécessaire pour la protection de la santé et de la vie de la population, malgré ses répercussions sur l'économie du pays. Les mesures de confinement permettent de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le territoire mauricien. Rodrigues et Agaléga procèderont néanmoins à la levée du couvre-feu sanitaire le 15 avril, mais les écoles resteront fermées.

Le Premier ministre et les membres du Comité de haut-niveau sur le Covid-19 de même que le Comité national de communication se trouvent en isolement, suivant le protocole de santé établi, après que la secrétaire du ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a été testée positive au Covid-19. Celui-ci siège sur les deux comités susmentionnés. Les premiers tests de dépistage effectués sur M. Jugnauth et les autres membres des Comités se sont avérés négatifs. Un second test est prévu la semaine prochaine.

Dans sa déclaration à la nation, le Premier ministre a rassuré la population que le travail continue par le biais des technologies, qui lui permettent de présider les différents comités et réunions. « La fin de ce combat n'est pas pour bientôt et c'est pour cette raison que nous ne devons pas relâcher nos efforts face au Covid-19 », a fait ressortir M. Jugnauth. Il a fait part de sa détermination pour que les Mauriciens retrouvent leur vie sociale d'avant Covid-19 avec la famille, les amis et les collègues le plus vite possible.

Le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement travaille actuellement sur un plan de réouverture qui, tout en permettant un redémarrage économique rapide, ne mettra pas en danger la santé de la population, et répondra aux besoins des plus vulnérables. Il a indiqué qu'entre-temps, un des avions qui s'étaient envolés pour la République populaire de Chine pour récupérer le matériel médical et de protection, rentre au pays ce soir avec une cargaison de plus de 2 millions de masques et de 100 000 visières, entre autres.

Un hommage a également été rendu par le Premier ministre aux effectifs de la police et aux professionnels de la santé pour leur engagement quotidien face au coronavirus. Il a aussi remercié le leader de l'opposition, les acteurs du secteur privé, et le personnel des différents ministères pour leur collaboration. M. Jugnauth a aussi présenté ses sympathies aux familles endeuillées après les deux nouveaux décès dus au Covid-19 enregistrés aujourd'hui. Il a réitéré son appel à la population à faire preuve de discipline, de vigilance, de coopération et de patriotisme en cette période difficile.

Les dernières données disponibles sur le Covid-19 à Maurice

A ce jour, le pays compte 318 cas positifs de Covid-19, dont 23 guérisons, et neuf décès. Le nombre de cas actifs est à 286.

Jusqu'à 16 heures cet après-midi, 300 tests de dépistage ont été réalisés et 4 nouveaux cas ont été confirmés.

Actuellement, 46 patients, dont deux dans un état sévère mais stable, sont hospitalisés à l'ENT. L'hôpital de Souillac compte 21 malades et le centre de Pointe aux Piments, 35. Trois hôtels dans la région nord du pays accueillent 181 personnes qui présentent des symptômes sans gravité.

Il y a moins de 400 personnes dans les centres de quarantaine à travers tout le pays.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris