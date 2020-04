Ile Maurice/Sénégal: L'Ile Maurice a annulé son championnat depuis lundi dernier (médias)

Dakar — Alors que le sort du championnat national est suspendu à une décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF), en Ile Maurice, la Fédération a pris l'option d'annuler les championnats depuis le 6 avril dernier.

Au Sénégal, la Fédération de football, lors d'une réunion de son Comité d'urgence, jeudi, a préféré différer toute annonce au sujet des championnats en attendant la décision des autorités politiques qui ont fixé au 4 mai, la fin de l'état d'urgence.

Elle a par contre annulé toutes les compétitions de coupes nationales, régionales et de la Ligue sénégalaise de football professionnel, à cause de la pandémie du coronavirus.

"La Mauritius Football Association (MFA) a pris une décision drastique : l'annulation pure et simple de toutes les ligues, à savoir la Super League, la National Division 1 et 2. Et ce, à seulement quelques matchs de la fin de la saison", indiquent les médias locaux qui précisent qu'aucune équipe de ces trois championnats "n'a donc été sacrée ou reléguée".

Dans cette affaire, des rumeurs d'une possible annulation des ligues mauriciennes circulaient depuis quelques semaines et on nous fait comprendre que certaines équipes, considérées comme proches des autorités dirigeantes, se trouvent en difficulté dans les classements, ajoutent les mêmes sources.

En Ile Maurice, l'annulation des ligues intervient, de fait, sur fond de gronde dans le football mauricien, notamment auprès des équipes qui étaient à quelques journées du sacre. Il ne restait que cinq matchs à jouer avant la fin des ligues.

Les ligues 1 et 2 venaient de terminer la fin de la phase aller quand il a été décidé la suspension de toutes les compétitions.