Congo-Kinshasa: Ebola - L'épidémie n'est pas terminée (OMS)

Après 52 jours sans cas, les équipes de surveillance et d'intervention sur le terrain ont confirmé un nouveau cas d'Ebola en Republique démocratique du Congo, a annoncé vendredi le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

« Malheureusement, cela signifie que le gouvernement de la RDC ne sera pas en mesure de déclarer la fin de l'épidémie lundi, comme on l'espérait », a déclaré le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse, signalant qu'il avait convoqué une réunion du comité d'urgence sur le virus Ebola en RDC.

Le chef de l'OMS a ajouté qu'ils « étaient préparés et qu'ils s'attendaient à d'autres cas ».

« L'OMS et tous ses partenaires restent sur le terrain et sont plus que jamais déterminés à travailler sous la direction du gouvernement, des communautés touchées et de nos partenaires pour mettre fin à l'épidémie », a affirmé le Dr Tedros.

Le 11 mars dernier l'OMS avait annoncé la fin du suivi des dernières personnes en contact avec une patiente atteinte d'Ebola et le debut du compte à rebours. L'Organisation avait alors précisé que sans nouveau cas et en suivant de près les ex-patients pour éviter toute rechute et en respectant le protocole de deux périodes d'incubation de 21 jours, le pays en aurait fini avec l'épidémie d'Ebola le 12 avril prochain.