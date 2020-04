Sénégal: Mesures fiscales et financières - Les recommandations de l'ordre des experts du Sénégal

L'Ordre national des experts du Sénégal (Ones), à travers sa section fiscale, a élaboré un document pour une meilleure compréhension des mesures fiscales et financières annoncées par le Gouvernement pour faire face aux effets du Covid-19. Cet outil d'aide à la compréhension est assorti d'une série de recommandations pour l'accompagnement desdites décisions.

Synthétique et didactique, le document de 22 pages, élaboré par l'Ordre national des experts du Sénégal (Ones) pour « une meilleure compréhension » des mesures fiscales et financières spécifiques du Programme de résilience économique et social prises par le Gouvernement afin de faire faire face aux effets du Covid-19, l'est assurément. « Le but de cette contribution est de fournir un outil d'aide à la compréhension, au décryptage et à l'appui, de manière pragmatique, des mesures annoncées», expliquent les membres du Comité de rédaction dirigé par Mme Marie Delphine Ndiaye, Présidente de l'Ones.

Le document est divisé en deux parties. Dans la première, l'Ones revient sur les mesures fiscales et financières annoncées (paiement de la dette intérieure, soutien spécifique aux secteurs les plus impactés, appui au mécanisme de financement allégé aux entreprises affectées, modalités souples de remboursement des crédits de Tva, remises et suspensions d'impôts... ), et les commente tout en apportant quelques remarques.

Dans la seconde partie, l'Ordre fait une série de recommandations pour accompagner ces mesures. Il ne se contente pas d'en préconiser mais aussi et surtout, de les justifier. Ce sont principalement le report des obligations déclaratives de fin avril 2020 et la suspension des procédures contentieuses en cours. « Il s'agira, à travers la suspension de ces procédures, de participer au respect des règles barrières en évitant les contacts mais également de permettre aux entreprises d'utiliser leur trésorerie pour leur fonctionnement dans cette situation exceptionnelle de baisse des activités », explique l'Ones.

Autres recommandations : la promotion de l'amortissement accéléré « pour encourager les entreprises à procéder à des investissements en cette période de crise » et l'extension des déficits reportables d'une année supplémentaire. L'Ordre nationale des experts propose aussi des mesures fiscales de soutien aux travailleurs du secteur de la santé par la non-imposition de certains éléments de salaire. « Nous suggérons la défiscalisation des primes exceptionnelles, des heures supplémentaires et autres éventuelles indemnités de sujétions afin de tenir compte des sacrifices, des risques d'infection élevés et du surplus de travail auxquels le personnel de santé restent confrontés ainsi que tous les corps réquisitionnés en ces circonstances (corps militaire et paramilitaire) », disent les membres de l'Ordre. C'est une manière, selon l'organe, d'accroitre les revenus du personnel de santé et des corps intervenant dans la lutte contre la pandémie, au péril de leur santé et sécurité.

Il est également proposé l'exonération des droits et taxes pour les livraisons d'équipements, d'intrants et de produits parapharmaceutiques destinés à la lutte contre le Covid-19. La mise en place d'un Comité paritaire de suivi de l'application des mesures fiscales et financières, pour une meilleure réussite la gestion des différentes mesures, est un impératif, selon l'Ones.