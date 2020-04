Algérie: COVID-19 - Arrivage de Chine de la 2e commande de moyens de protection

Alger — La deuxième commande de matériels médicaux et de moyens de protection du nouveau coronavirus (Covid-19) est arrivée vendredi à l'aéroport international Houari-Boumediene (Alger), en provenance de Chine.

Un total de 30 tonnes de moyens de protection, d'appareils de dépistage du Covid-19 et de respirateurs artificiels ont été transportés de Pékin (Chine) à Alger à bord de deux avions militaires en 38 heures.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, qui a supervisé la réception de cette commande en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Dr. Djamel Lotfi Benbahmed, a affirmé que ces équipements concernent trois modèles, à savoir "des équipements individuels, à l'instar de bavettes et de masques, outre des kits de dépistage du Covid-19 et des respirateurs artificiels".

Il a souligné, à cet égard, que cette opération "confirme, une fois de plus, le souci de l'Etat algérien quant à la santé publique et la sécurité de ses citoyens et affirme en outre la profondeur et la solidité des relations algéro-chinoises".

A cette occasion, M. Belhimer a salué "la participation efficace et permanente de l'Armée populaire nationale (APN), aux efforts nationaux visant la lutte contre le Covid-19", faisant savoir que "cette participation se poursuivra jusqu'à la fin de la pandémie".

De son côté, le commandant Belabed Touati Amine de la direction de la communication, de l'information et de l'orientation (DCIO) de l'état-major de l'Armée populaire nationale (APN) a affirmé "qu'en application des instructions du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune et avec la supervision directe du haut Commandement de l'ANP, ces équipements ont été acheminés à bord de deux avions de type iliouchine 76 relevant des forces aériennes algériennes, en un temps record", et ce "dans le cadre de la poursuite des efforts nationaux de lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, ajoutant que d'autres vols similaires seront organisés pour acheminer d'autres équipements.

Le pilote de l'avion, le colonel Merrah Ahmed a indiqué que "cette mission a été accomplie dans de bonnes conditions".Une première commande de ces moyens de protection est arrivée, dimanche dernier en Algérie, en provenance de la ville de Shanghai en Chine.

Lors de sa dernière entrevue avec des représentants d'organes de presse nationaux, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les Algériens quant à la disponibilité des produits utilisés pour la prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus, révélant que l'Algérie avait passé commande pour l'acquisition de 100 millions de masques chirurgicaux et de 30.000 kits de dépistage.