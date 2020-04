Algérie: COVID-19 - 21 nouveaux décès entre le 30 mars et le 10 avril

Alger — Vingt-et-un (21) nouveaux décès des suites de Coronavirus, diagnostiqués entre le 30 mars et le 10 avril courant au niveau de 11 wilayas, ont été déplorés en Algérie, a indiqué, vendredi, Dr. Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus.

Concernant les malades guéris, Dr. Fourar a déclaré que leur nombre, quotidiennement, s'élève à présent à 405 dont 133 à Alger et 126 à Blida, précisant que 1712 malades ont été soumis au protocole à base de Chloroquine, dont nombre suite à un diagnostic physiologique et d'autres par examen radiologique et scanner thoracique.

Pour ce qui est de la répartition des cas suivant le sexe et la tranche d'âge, il a fait état de 1025 hommes (58%) et 736 femmes (42%), relevant que 40% des malades étaient âgés de moins de 50 ans et 60% de plus de 60 ans.

Dr. Fourar a tenu, en conclusion, à rappeler que le numéro vert (3030) reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccupations, réitérant l'impératif de respecter les recommandations des spécialistes concernant les règles d'hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire.