Algérie: Milan AC - « Marquer à San Siro », le rêve de Bennacer

Les statistiques personnelles d'Ismaël Bennacer ne reflètent pas ses belles prestations avec le Milan AC. Pour sa première saison avec les Rossoneri, l'international algérien est devenu une pièce maitresse au milieu de terrain. Et est devenu d'ailleurs l'idole de quelques jeunes du club. Mais malheureusement, ces performances traduites en chiffres ont l'air d'un joueur quelconque.

Aucuns buts et passes décisives en 20 matchs en Série A, c'est la statistique de Bennacer cette saison. Contrairement à ces chiffres inexistants, le joueur est le dépositaire du jeu du Milan AC. Il est au four et au moulin et est d'ailleurs encensé par les légendes du club. Le joueur sait tout de même que s'il faut plus briller, il va falloir marquer ou faire marquer. Il rêve de ce jour.

« Je suis très content d'être ici et de porter le maillot du Milan. J'ai bien été accueilli à mon arrivée, mon rêve est d'inscrire un but au San Siro et de le fêter avec les supporters », a-t-il déclaré sur le compte Instagram du Milan AC.

Ce sera l'objectif de cette fin de saison pour Ismaël Bennacer. Enfin marquer sous ses nouvelles couleurs et surtout le faire à domicile.