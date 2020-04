Tunisie: Avec AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei, l'Université tunisienne Esprit se tourne vers une éducation plus connectée

communiqué de presse

La Tunisie s’inscrit dans une dynamique résolument digitale depuis 2015, grâce au programme « Tunisia Digital 2020 » qui vise à développer le potentiel immense des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) comme vecteur de croissance. Aux côtés d’Esprit, première école d’ingénieur du pays, Huawei s’engage comme partenaire clé de cette stratégie.

Pour construire le premier campus intelligent et connecté du pays et ainsi promouvoir une éducation toujours plus novatrice, Esprit a souhaité faire appel au modèle AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei. Esprit souhaite offrir au cours des trois à cinq prochaines années des expériences d’enseignement supérieures innovantes, telles que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Le choix de l’Université de travailler avec Huawei s’est fondé sur sa volonté de développer un réseau Wi-Fi pour son campus capable de fournir des points d'accès à haute densité et une couverture complète.

Précurseur du Wi-Fi 6, Huawei a dévoilé en 2017 le premier point d'accès Wi-Fi 6 au monde et a obtenu une adoption commerciale à grande échelle en 2018. Huawei est d’ailleurs l'un des 16 membres du conseil d'administration de la Wi-Fi Alliance depuis 2011. Avec des innovations de pointe et une expertise en R&D, Huawei s'engage à continuer d’améliorer les performances du Wi-Fi 6.

Huawei AirEngine Wi-Fi 6 va permettre d’offrir une réelle expérience digitale sur le campus d’Esprit aux enseignants et aux étudiants. Avec AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei, Esprit comble la fracture numérique et réduit le fossé informatique qui la séparait des universités de première classe à travers le monde, renforçant ainsi la réputation d'Esprit en Tunisie, en Afrique du Nord et au-delà.

