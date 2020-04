Maroc: Renforcement des ressources humaines de l'hôpital régional de Laâyoune

L'offre de soins prodigués par le centre hospitalier régional Moulay Hassan Ben Mehdi de Laâyoune sera sensiblement améliorée après la conclusion de deux conventions de partenariat prévoyant le renforcement des ressources humaines des services d'urgence de cet établissement.

Aux termes de la convention qui engage le conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la commune de Laâyoune et le ministère de la Santé, un staff de 5 médecins généralistes et de 25 infirmiers sera affecté aux services d'urgences de l'hôpital régional pour renforcer ses moyens humains et ses prestations médicales destinées aux habitants de la région.

La convention accorde également une grande importance au bien-être du personnel médical et des patients, à travers le renforcement de la propreté des différents services et bâtiments de l'hôpital, l'aménagement de salles de repos pour les médecins et infirmiers, la mise à leur disposition de la nourriture lors des gardes, outre la présence régulière d'une ambulance dans le service des urgences.

La convention conclue entre les deux conseils élus et l'association des ophtalmologues contribuera, de son côté, à améliorer les services médicaux rendus aux citoyens et à réduire les délais des consultations en mettant à la disposition de cette structure hospitalière 07 médecins généralistes.

Le renforcement des ressources humaines de l'hôpital régional de Laâyoune intervient dans le contexte de la mobilisation de tous les partenaires pour améliorer l'offre de soins et lutter contre les risques de propagation du coronavirus.