Guinée: Liverpool - Naby Keita à propos de Klopp « C'est un entraîneur qui vous donne de la confiance »

Recruté par Jürgen Klopp alors qu'il évoluait à Leipzig, Naby Keita a nettement progressé avec le technicien allemand. Auteur de 33 matchs la saison dernière, le milieu de terrain guinéen n'a joué que 18 rencontre cette saison, parce que gêné par des blessures à répétition. Malgré tout, Keita estime avoir beaucoup appris.

« Quand je suis arrivé, j'ai dû essayer de m'installer et de m'intégrer dans l'équipe. Je respecte ses choix donc je travaillais tous les jours. Il est quelqu'un qui est capable de vous donner des explications sur le terrain et cela aide énormément lorsqu'on joue, on ne doute jamais de soi. C'est cela entraîner et il voit tout. Je pense que j'ai à présent énormément progressé, à part mes blessures qui m'ont privé de beaucoup de matchs », a indiqué le Guinéen dans une interview accordée au Magasine du club.

Naby Keita n'a pas tarit d'éloges vis-à-vis de son coach, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs au monde.

« C'est un entraîneur qui vous donne de la confiance et il est le facteur de motivation avant le match mais vous devez aussi être motivé sur le terrain. Quand tu le vois sur le bord du terrain et que vous êtes sur la pelouse, c'est comme s'il jouait avec toi et cela donne envie de faire mieux », a-t-il ajouté.