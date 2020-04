Madagascar: Fruits et légumes - Expansion des ventes en ligne

Le prix minimum d'achat varie entre 15 000 et 25 000 ariary, avec un prix de livraison variant entre 2 000 et 10 000 ariary.

Pour faire face au coronavirus, la population est sollicitée à consommer davantage de fruits et de légumes afin de renforcer son système immunitaire, et ce, tout en respectant le confinement. Une expansion des ventes en ligne de ce genre de produits est observée sur les réseaux sociaux afin de répondre à ses besoins quotidiens. D'autres commerçants proposent même une boucherie où l'on trouve de la viande de zébu, de porc et de poulet ; ainsi que des poissons frais qui sont mis en vente par kilo, toujours en e-commerce (en ligne).

Les fruits et légumes mis en vente en ligne sont des produits frais, selon les promoteurs. (Photo d'illustration)

Produits frais et conditionnés. Certains internautes ont salué cette belle initiative, d'autant plus que les ventes en ligne facilitent leur vie, selon leurs dires. D'autres émettent des commentaires en disant qu'il y a quand même un abus concernant la fixation des prix du kilo des fruits et légumes, ainsi qu'au niveau des frais de livraison. Pour d'autres consommateurs, les prix sont abordables. A titre d'illustration, un commerçant en ligne offre des pommes de terre, des carottes et des tomates à raison de 2 500 ariary le kilo, alors que le prix réel affiché sur marché s'élève à moins de 2 000 ariary le kilo. Pour les fruits, entre autres, le kilo de bananes coûte 3 000 ariary au lieu de tout au plus 2 000 ariary sur le marché. Et ce n'est pas tout. Le vendeur livre le tout à 10 000 ariary par course. Un autre vendeur en ligne commercialise un pack de fruits et légumes pesant en tout 10 kilos pour un total de 25 000 ariary. Il y a également un pack boucherie, comportant 1 kilo de côte de porc, 1 kilo de bœuf, 1 kilo de poisson, 1 kilo de poulet et 1 kilo de frites de pomme de terre. Ce pack est proposé à 70 000 ariary. Le prix de livraison varie entre 3 000 ariary pour le centre-ville, et 5 000 ariary en périphérie. Un autre commerçant en ligne propose des fruits et légumes bien lavés et épluchés et mis dans un emballage sous-vide pour un prix de 15 000 ariary.

Crédibilité. Des internautes soulèvent l'utilité de la pratique durant cette période de confinement. Le client qui passe commande doit effectuer au minimum des achats d'une valeur de 15 000 ariary, parfois 25 000 ariary selon le commerçant, pour que sa commande soit acceptée. Il peut choisir les variétés de fruits et légumes à mettre dans son panier. Le prix de la livraison varie entre 2 000 ariary et 10 000 ariary, encore une fois selon le commerçant. Les vendeurs en ligne rassurent quant à la fraîcheur des produits, et leur livraison dans les 24 heures. Dans la plupart des cas, les ventes en ligne, malgré leur expansion, perdent toute leur crédibilité étant donné que les marchandises livrées ne correspondent pas à ce qui est proposé sur les réseaux sociaux. Un client a témoigné que le poids des légumes commandés ne correspondait pas à ceux qui lui ont été livrés. Il a également souligné que les fruits étaient trop mûrs. Un autre client s'est dit être satisfait de ce service en ligne.