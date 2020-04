Madagascar: Coronavirus - Le Groupe Filatex répond à l'appel de l'Etat

Le Groupe Filatex n'a pas oublié les plus nécessiteux en cette période de confinement. 1 000 repas quotidiens sont servis à la population d'Ankasina, en plus des dotations en vivres et produits de première nécessité.

Avec les mesures de confinement prises par l'Etat à Antananarivo dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, beaucoup de citoyens sont dans l'obligation d'arrêter leurs activités. L'État a déjà pris ses responsabilités à travers le plan d'urgence social pour soutenir les couches les plus vulnérables. Partenaire du développement de Madagascar depuis plus de 40 ans, le Groupe Filatex est conscient que la principale difficulté que les plus démunis affrontent, en ces temps particuliers de confinement et d'activités économiques ralenties, réside avant tout dans leur capacité à subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens.

Le Groupe Filatex a répondu à l'appel du gouvernement et de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) pour renforcer les actions de soutien de l'État, en priorité concernant la distribution de vivres à destination des plus démunis. Pour ce faire, avec le centre INISMA, le groupe a fait don de plus de 13 tonnes de riz dans les quartiers d'Antohomadinika, d'Andranomahery et d'Ankadimbahoaka. 2,5 tonnes de ces vivres, 20 cartons de macaronis, et 80 litres d'huile ont été remis à la CUA.

En tant qu'entreprise citoyenne responsable, le Groupe Filatex s'est engagé depuis le 9 avril à fournir quotidiennement plus de 1 000 repas dans le quartier d'Ankasina des 67 Ha. Cet engagement, qui est pris jusqu'à la levée du confinement, marque ainsi une collaboration ferme et décisive entre le secteur privé et la CUA, dans une perspective commune de faire reculer ensemble la propagation de la covid-19 à travers l'assistance des populations les plus vulnérables.