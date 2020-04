Madagascar: Plateforme des organisations chrétiennes - Un appel à la repentance nationale lancé

La Plateforme des organisations chrétiennes regroupant 43 entités et associations chrétiennes se mobilise pour face à la crise sanitaire qui prévaut à Madagascar.

« Nous lançons ainsi un appel à la repentance nationale. Des actions de sensibilisation ont été organisées à travers des émissions depuis le dimanche 29 mars 2020. Durant ces quinze premiers jours de confinement, nous avons invité tous les Malgaches à se repentir. Mais le mouvement ne va pas s'arrêter là. Lors du Vendredi Saint, de nombreux Malgaches ont vécu une journée de jeûne et de prière en appliquant ce qui a été écrit dans l'Esaïe 58 : 6-8 », a déclaré le Pasteur Andrianaivoravelona Adolphe, le président de la Confédération des églises et associations religieuses à Madagascar.

Le PCA de la société biblique malgache, Désiré Rabenifara (à gauche), et le Pasteur Adolphe Andrianaivoravelona, parmi les initiateurs de ce mouvement.

Famille bien fondée. Notons que l'association Hetsika Fampiraisana ny Kristiana ho an'ny Firenena (HFKF), ou Rassemblement des chrétiens pour le développement du pays, la société biblique malgache, ainsi que l'association Hetsika Diaspora Kristiana Malagasy, ont pris cette initiative, et ce, sous la bénédiction de la Confédération des églises à Madagascar, la FFKM. Ils sont tous d'ailleurs membres de cette plateforme des organisations chrétiennes. « Dans le cadre de cette journée de jeûne et de prière, chaque famille a donné sa nourriture prévue pour ce Vendredi Saint ainsi que d'autres objets comme les vêtements à ceux qui n'en ont pas. En outre, les membres de la famille qui sont bien évidemment confinés, continuent à faire la prière ensemble tout en se parlant, en se pardonnant et en se repentant afin de repartir sur une nouvelle base. En effet, une famille bien fondée est garante de la société, voire même de la nation», a-t-il poursuivi. Et le vendredi soir à 19 heures, beaucoup de Chrétiens ont crié depuis leurs maisons en louant le Seigneur durant une heure. Ils ont rejoint la diaspora malgache éparpillée dans le monde.

Fruits de la repentance. Par ailleurs, cette plateforme organise un grand événement le dimanche 12 avril 2020. « La Pâques est le moment le plus important dans la vie des chrétiens. C'est un signe de victoire grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Puisque nous ne pouvons pas aller à l'église, nous allons organiser des émissions évangéliques avec des pasteurs et serviteurs de Dieu officiant à Madagascar et à l'étranger, à l'occasion de la fête de Pâques. L'objectif est de fortifier la foi des familles qui restent dans leurs foyers. Ces serviteurs de Dieu vont également expliquer les fruits de la repentance. Il s'agit de la victoire sur la pandémie, la corruption, la dégradation de l'environnement et bien d'autres choses. Entre temps, nous exhortons les Malgaches à continuer à prier. En effet, c'est bien encourageant d'avoir la réponse à la prière. Ce qui permet aussi de montrer que Dieu est vivant », a fait savoir Désiré Rabenifara, le président du conseil d'administration de la société biblique malgache.