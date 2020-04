Ile Maurice: Grippe saisonnière - La campagne de vaccination se poursuit à travers le pays

communiqué de presse

GIS - 11 avril 2020 : Le ministère de la Santé et du Bien-être, en collaboration avec le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, et la force policière, a démarré, au début du mois d'avril, la campagne de vaccination annuelle contre la grippe saisonnière à l'intention des personnes vulnérables.

Cette année, à cause de l'épidémie du Covid-19 et en vue de minimiser les risques de contamination, la vaccination se fait à travers des caravanes de santé qui sillonnent le pays et couvrent tous les districts : Pamplemousses, Rivière du Rempart, Port Louis, Plaines Wilhems, Flacq, Rivière Noire, Savanne, Grand Port, et Moka.

La campagne cible les personnes âgées de 60 ans et plus, les enfants handicapés qui fréquentent les écoles spécialisées et les résidents des institutions caritatives et des maisons de retraite privées.

La campagne de vaccination se déroule de 08 30 h à 15 00 h. Les prochaines séances de vaccination auront lieu selon le calendrier suivant :

· 13 avril: Plaisance, Rose Hill

· 14 avril : Pamplemousses

· 15 avril : Nouvelle France

· 16 avril : Pailles, Petite Rivière, Bambous, Rivière des Anguilles

· 17 avril : Beau Bassin, Notre Dame, Montagne Longue, Goodlands, Flic en Flac, Plaine Magnien

· 18 avril :Floréal, Eau Coulée, Chemin Grenier, Chamouny

· 20 avril : La Source, Boundary, et La Louise à Quatre Bornes

