Tunisie: Distributeurs automatiques de billets - Pour une meilleure disponibilité des services

C'est toujours le même problème qui se pose, notamment en fin de semaine et durant les jours fériés : les distributeurs automatiques de billets ne sont pas fonctionnels pour épuisement d'argent. Les citoyens doivent patienter des heures pour voir la panne réparée ou aller chercher ailleurs un autre distributeur.

Depuis la confinement total en prévention de la propagation du coronavirus, les distributeurs automatiques de billets (DAB) sont pris d'assaut par les citoyens qui veulent retirer leur argent. Ainsi, une file indienne est constitué devant chaque distributeur tout au long de la journée et avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Cependant, des citoyens ont constaté que certains DAB se caractérisent par des insuffisances, comme l'épuisement de billets de banques après quelques retraits.

Le citoyen est tenu alors de chercher un autre distributeur d'une autre banque qui perçoit un dinar comme commission de retrait. Le nombre des distributeurs dans le Grand Tunis est assez important, mais ils ne sont pas tous fonctionnels. Les agences bancaires ferment leur porte vers 14h00, ce qui ne permet pas aux clients de s'y rendre l'après-midi peu avant le couvre-feu. Les DAB font, toutefois, grise mine quand il s'agit de retirer une somme élevée. Le client est invité alors à rejoindre sa banque pour s'entendre sur la somme à retirer.

Alimentation permanente des distributeurs

Compte tenu du weekend prolongé à partir du 9 avril jusqu'au 12 avril 2020, suite à la décision prise par le gouvernement de considérer le vendredi 10 avril comme jour férié, la Banque centrale de Tunisie (BCT) a demandé aux banques de la place de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'alimentation permanente de leurs distributeurs automatiques de billets. Il n'est pas normal, en effet, que les citoyens se trouvent à court d'argent au cours de la fin de semaine sous prétexte que les distributeurs ne disposent plus de billets de banques. L'institution d'émission a demandé également aux banques de veiller à la disponibilité permanente de plateformes techniques des paiements, ainsi que pour résoudre les éventuelles pannes ou interruptions ,et traiter, le cas échéant, les réclamations en temps oppor- tun. Dans plus d'un DAB, un message revient de temps à autre quand le citoyen s'apprête à retirer son argent, à savoir «Interruption momentanée, veuillez revenir plus tard». Le citoyen doit se patienter des heures pour voir la panne réparée, quand l'agent de la banque constate le défaut et s'emploie

à faire le nécessaire. Pourtant, chaque banque a développé un réseau de DAB dans toutes les régions du pays. Mais le taux de panne demeure, de l'avis même de plusieurs citoyens, assez élevé, notamment pendant les week-end et les jours fériés, quand, jus- tement, les clients ont besoin de liquidités pour acheter ce dont ils ont besoin. Certes, ils ont d'autres alternatives en utili- sant ,notamment ,leur carte de paiement ou leur chèque, mais l'argent liquide demeure nécessaire pour certains paiement, comme pour payer le salaire du jardinier, ou les achats de l'épicier et du marchand des légumes et fruits qui n'acceptent pas les chèques et encore moins les cartes de paiement.