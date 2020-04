Cote d'Ivoire: Mamadou Touré annonce le renforcement de la présence du Rhdp sur le terrain

Mamadou Touré, porte-parole adjoint du Rhdp, annonce des actions qui visent à renforcer la présence de leur formation politique sur le terrain. «Après le consensus autour du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, ce qui nous reste à faire, c'est d'occuper le terrain. Nous avons commencé depuis quelques mois. Nous allons renforcer cette présence», indique-t-il dans un entretien accordé à plusieurs tabloïds de la place.

Selon le porte-parole en second des Houphouétistes, «c'est d'ailleurs une instruction du président du parti, Alassane Ouattara». Pour lui, il s'agit avant tout de mettre le cap sur deux processus majeurs : l'identification pour l'établissement des cartes nationales d'identité et la révision de la liste électorale.

Le cadre du Rhdp assure donc que, pour la circonstance, il convient d'occuper le terrain, question de gérer au mieux l'opération d'identification, de sorte que «la majorité des Ivoiriens, convaincus des idéaux et du bilan du Rhdp, puissent s'inscrire sur la liste électorale en vue d'aller voter le candidat de notre parti, le moment venu ».

S'il admet que le bilan du Rhdp reste éloquent, il affirme qu'il ne faut surtout pas que les militants dorment sur leurs lauriers. «Tout le monde s'accorde à dire qu'en dix ans, sous le leadership du Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait une avancée que beaucoup de pays n'ont pas connue. Le bilan constitue un atout pour nous. Mais il ne suffit pas», a-t-il souligné.

Puis d'ajouter qu'il faudra mener beaucoup d'actions de proximité. En allant notamment au contact de la masse, dans les zones les plus éloignées du pays. Pour, entre autres, «expliquer ce bilan et mettre en valeur notre vision politique sur l'évolution de notre pays à moyen et long terme », a-t-il fait remarquer.

Mamadou Touré assure aussi qu'il s'agira d'œuvrer pour le rassemblement, l'union et la paix. «Le leitmotiv, c'est d'abord et avant tout, une Côte d'Ivoire rassemblée», note-t-il. Il a indiqué également qu'il s'agit d'aller dans le droit fil d'un des grands succès politiques du Président Alassane Ouattara. Celui-ci, soutient-il, a su unir dans le creuset du Rhdp les Ivoiriens de tous les horizons et de toutes les couches sociales. Dans le même sens, il ajoute que le choix porté sur Amadou Gon Coulibaly a fait l'objet d'un large consensus.