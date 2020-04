Madagascar: Aide d'urgence - Grogne de nombreux chauffeurs de taxi

Une totale désorganisation. Les procédures de distribution d'aide d'urgence aux chauffeurs de taxi le sont, tout comme ce qui se passe pour les lavandières.

Ce qui cause la grogne de nombreux chauffeurs de taxi. En effet, certains d'entre eux ont bel et bien reçu leur part, tandis que d'autres ont obtenu des paniers moins garnis, voire rien. « On nous a dit que les responsables nous avertiraient par SMS mais jusqu'à maintenant, nous n'avons reçu aucun message. L'aide d'urgence promise par le président de la République n'arrive pas aux destinataires », a déploré Zo, un chauffeur de taxi opérant en plein centre-ville. Il en est de même pour Francky, un autre chauffeur de taxi qui travaille aux alentours du quartier d'Ambondrona. « Puisque personne ne nous a envoyé de message, nous avons décidé de nous rendre tout de suite au Parvis à Analakely. Et on nous a dit qu'il n'y avait plus de distribution d'aide d'urgence, alors que nous avons bien déposé toutes les informations nous concernant, tels que les noms, la carte d'identité nationale et le numéro de licence d'exploitation, il y a deux semaines de cela », a-t-il raconté.

Panier moins garni. Pour Armand, un chauffeur de taxi qui stationne souvent du côté d'Anosy, il a témoigné qu'il avait bien reçu l'aide d'urgence de la part de l'Etat. Fano, un autre chauffeur de taxi qui opère au niveau du quartier d'Ankadifotsy, a également reçu sa part. « Mon panier garni comporte notamment 25 kg de riz, 4 kg de haricot sec, 5 boîtes de sardine, 1 paquet de bougies, 6 barres de savon, 2 boîtes de lait concentré, 2 litres d'huile et 2 kg de sucre. J'étais parmi les premiers bénéficiaires de cette aide d'urgence. Par contre, bon nombre de mes collègues qui ont été inscrits dans la deuxième vague n'ont rien obtenu jusqu'à maintenant », a-t-il évoqué. Quant à Arson, qui est le président de l'Association des chauffeurs de taxi à Ambohijatovo, il a demandé à ses membres de se rendre directement sur le lieu de distribution, même s'ils n'ont pas été avisés par sms. « Bien que moins garni, nous avons tout de même obtenu un panier composé de 25 kg de riz, d'1 litre d'huile, de 2kg de 'tsiasisa', d'1 kg de sucre, d'1 boîte de lait concentré, d'1 barre de savon et d'1 paquet de bougie et du soja », a-t-il affirmé.

Favoritisme. Par ailleurs, d'autres chauffeurs de taxi se plaignent. « Le président de la République nous a promis une enveloppe de 100 000 ariary par personne. Mais si on valorise le panier garni qu'on nous a distribué, il vaut à peu près 50 000 ariary. Si en principe chacun doit avoir 25kg de riz, ce nombre est réduit à 20 kg pour certains, surtout les derniers », a fait savoir Olivier, un chauffeur de taxi qui travaille de nuit. En tout, de nombreux chauffeurs de taxi grognent en révélant le favoritisme au niveau des procédures de distribution d'aide d'urgence. Ils réclament ainsi une transparence dans cette gestion. En effet, « bon nombre de chauffeurs de taxi clandestins ont bénéficié de cette aide d'urgence. Et nous, quand allons-nous obtenir notre part ? », se demandent-ils.