Madagascar: Sensibilisation - Rappeurs et cinéastes au front

Culture chez nous, restez chez vous ! Lancé récemment sur Facebook, l'Ifm challenge fait sortir les rappeurs et artistes en tout genre sur les réseaux. A l'instar des rappeurs de Tooln, ou encore le cinéaste Yannick Andrianambonisoa, ils se laissent aller à des rimes et des clashs communs de « freestylers ».

Sans langue de bois, mais toujours avec des mots bien pensés, les artistes restent dans le thème « restez chez vous » et « mon confinement ».

Engagés plus que jamais, les rappeurs Sakaÿ et Lowki n'hésitent pas à y prendre part : « Rester chez toi c'est élémentaire, fais gaffe à toi pour t'alimenter... Faites pas les fous... . kely fa dadany io virus io... Il ne faut pas le prendre comme une petite ogive... ». De quoi fouetter et percuter, tout comme leur extended play baptisé « Dia », sorti récemment. Pour sa part, le cinéaste Yannick Andrianambonisoa y participe également, même si une musique classique l'aurait inspiré comme il le dit dans son post. Sortant de sa zone de confort, l'artiste prend son rôle au sérieux et n'hésite pas à verser dans la conscientisation.

Avec des mots crus certes mais qui peuvent, à coup sûr, transpercer même les têtes brûlées. « Entre quatre murs, c'est pas si dur... rester chez soi, c'est plus sûr... Corona est toujours en rut et son but c'est faire de toi sa prochaine p***... Pose ton c**, tu sauveras des vies... La victoire ne dépend que de toi... ». Le tout se fait en freestyle sur l'instrumental de Tsiry Kely Panda, arrangé spécialement pour le challenge.

Ouvert à tous, le but du challenge est de s'amuser, de sensibiliser et partager comment chacun vit son confinement. Les candidats sont invités à poster une petite vidéo, suivi du « #Ifm-challenge » sur facebook. Que vous soyez slameur, rappeur, poète ou écrivain, mélomane ou tout simplement un challenger, à vos smartphones... prêts... et postez !