Madagascar: Laurianne Bcd - « La danse est un outil de guérison »

« Ce que j'adore faire c'est des improvisations et des freestyle dans la rue. J'ai commencé en 2016, ici, à Antananarivo. Je dansais dans les espaces publics avec Dzao, une danseuse qui résidait ici à l'époque, et depuis je ne me suis plus arrêtée », a-t-elle raconté.

Française résidant à Madagascar depuis quelques années, Laurianne Bcd enseigne la danse avec une visée thérapeutique et plus artistique, où elle accompagne les artistes dans leurs expressions à travers la danse. « Il y a deux ans, j'ai débuté mon projet d'accompagnement à travers la danse. J'enseigne l'expression corporelle dans un but de développement personnel et collectif. J'utilise la danse comme outil de guérison pour tous », a-t-elle fait savoir.

La danse a toujours fait partie de sa vie. Elle a commencé avec le modern'jazz, puis le hip-hop. Elle a ensuite pratiqué la salsa ainsi que les danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest et d'autres styles, au gré de ses voyages et de ses rencontres. Aujourd'hui, elle se focalise plus sur la danse d'improvisation, en laissant son corps parler et s'exprimer à travers les différents langages corporels qu'elle a pu acquérir.

Laurianne a participé, l'année dernière, à une création artistique de l'Alliance française de Tana, « danse digitale », alliant vidéo et danse avec la compagnie moustik crew. Récemment, elle a joué dans une création de Skarz, guitariste de Tana, de Norma, peintre de Tana, une performance multidisciplinaire autour des masques que l'on porte tous les jours.