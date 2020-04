Ile Maurice: Judiciaire - Les avocats pourront assister leurs clients sans «access work permit»

Ils n'auront pas à attendre que leur demande d'«access work permit» soit validée par la police. Les avocats pourront se déplacer pour assister leurs clients lors des enquêtes avec un mémo du poste de police concerné. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le Bar Council.

«Le conseil de l'ordre des avocats a fait une requête auprès du Commissaire de Police pour permettre à nos membres de voyager, sans passer par les procédures établies pour les services essentiels». Pour que ce mémo soit émis, l'avocat devra fournir des explications sur la nature de sa mission. Les requêtes seront considérées au cas par cas.

Le Bar Council a précisé que ce document émis par le poste de police devra être utilisé exclusivement pour les déplacements professionnels. «We hope you make use of this facility only when absolute necessary and will adhere to confinement/curfew orders by staying at home».

Par ailleurs, un protocole sera bientôt établi pour permettre les débats sur les motions de remise en liberté d'avoir lieu par visioconférence.