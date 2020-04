Burkina Faso: Lutte contre le COVID-19 au pays

Le Parlement sonne le tocsin avec le Coronathon

L'Assemblée nationale, en collaboration avec des organisations des professionnels de la santé, de la communication et de la société civile, a procédé, hier 9 avril, au lancement officiel d'une initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds dénommée « Coronathon », dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Burkina. C'était au cours d'une conférence de presse essentiellement animée par le président du comité d'organisation du Coronathon, le Président de l'Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé.

A la date du 7 avril 2020, le Burkina Faso totalisait 414 cas confirmés de Covid-19, 134 guérisons et 23 décès. Malgré les efforts des gouvernants et des soignants, le nombre de personnes contaminées ne cesse de croître. Au regard de l'urgence de la situation et confiant que la mobilisation communautaire, citoyenne et individuelle est un allié indispensable pour freiner la pandémie, le Parlement, en collaboration avec des partenaires, notamment des organisations de la société civile, du monde de la communication, des professionnels de la santé, etc., a décidé d'initier une campagne de collecte de dons dénommée « Coronathon ».

Une initiative populaire et citoyenne de collecte de dons qui a pour objectif de mobiliser, en un mois, des ressources financières en faveur de la lutte contre la maladie. A ce titre, la campagne de collecte se tiendra du 9 avril au 14 mai 2020 avec comme point d'orgue le Coronathon prévu le samedi 18 avril à partir de 20h 30 sur la RTB en synchronisation avec les autres chaînes nationales, a expliqué le président du comité d'organisation du Coronathon, Alassane Bala Sakandé. « Elle (la campagne) offre l'occasion à chaque femme, chaque homme, chaque jeune du Burkina Faso, de montrer sa solidarité et sa compassion à la Nation dans ces moments difficiles. Nous savons que c'est seulement ensemble que nous pourrons les surmonter.

Un point partiel sera fait chaque semaine

Donc, par cette opération du Coronathon, chacun pourra donner 25, 1 000 F CFA et même des millions s'il en a la capacité », a déclaré Bala Sakandé. « Pour nous, c'est le geste qui compte. Que les uns et les autres puissent participer », a relevé Bala Sakandé. A l'en croire, les fonds collectés ne seront pas versés dans le panier commun de l'Etat, mais serviront exclusivement à la satisfaction des besoins urgents exprimés par le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS). Et d'ajouter qu'un compte spécial a été créé, à cet effet, pour loger les fonds, et pour plus de transparence, un comité de gestion composé des représentants des organisations partenaires et des donateurs de plus de 10 millions de F CFA, a été mis en place.

Mieux, l'occupant du perchoir a insisté sur le fait que toute la campagne, notamment de la collecte à l'utilisation des fonds, passera à la loupe du RENLAC, de l'ASCE/LC et d'un huissier de justice. L'opération proprement dite de collecte se fera via les paiements mobiles (Coris Money : 01 18 30 11; Mobicash : 02 05 05 05 ou encore par Orange Money : *144*10*9659 713* montant #), les souscriptions directes auprès des banques (IB Bank, BSIC Burkina, BOA, Orabank, Coris bank, BCB, UBA, Wendkuni Bank International) ou via les transferts internationaux pour la diaspora.

Selon le président de l'Assemblée nationale, un point partiel sera fait chaque semaine jusqu'au bilan final prévu le 14 mai prochain. L'initiative est portée, en plus de l'Assemblée nationale, par l'Ordre des médecins, l'Ordre des chirurgiens-dentistes, l'Ordre des pharmaciens, l'Ordre des infirmiers, l'Ordre des sages-femmes, l'Ordre des vétérinaires, l'UNALFA, la SEP, l'UBESTV, Publicitaires associés, initiative femme-riposte-covid, Citoyen G Covid, la RTB, l'Association des éditeurs et professionnels de médias en ligne (AEPML).