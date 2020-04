Ile Maurice: Sky to Be - «Le passé, ine fer pou blié sa»

Il figure parmi les 423 détenus condamnés pour délits mineurs qui ont été libérés ce samedi 11 avril. Jean Patrice Kevin Dina, nom de scène Sky to Be, est rentré chez lui après plus d'un an passé derrière les barreaux. L'artiste revient sur la joie d'être entouré des siens à la veille de Pâques et parle de ses projets futurs.

Sa plus grande joie aujourd'hui a été de serrer son enfant dans ses bras. Sky to Be n'a pas vu son fils depuis qu'il a été arrêté le 1er octobre 2018. «Mo pa ti envi mo garson trouve mwa dan sa ban kondision la» explique le chanteur. Cette décision a été dure à prendre, il a failli flancher, mais a tenu bon. C'est d'ailleurs à lui qu'il a pensé lorsqu'il a appris qu'il allait être libéré. Son autre plaisir du jour ? Voir ses proches, certes. Mais aussi «ine ressi manz ene manzé lakaz».

Questionné sur son séjour à l'ombre, Sky to Be hésite. Il ne veut pas s'y attarder. Cet épisode de sa vie est déjà derrière lui. «Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Le passé, ine fer pou blier sa. Asterla, nou pense ban prozé fitir» dit-il. Il précise toutefois que cette expérience a fait de lui un homme plus fort. «Je ne dirais pas que cela valait le coup. Mais j'ai tiré pas mal de leçons de ce qui m'est arrivé». Tout d'abord, il a réalisé la valeur de la liberté. Puis, il a eu l'occasion de lire Les Murs de la Solitude, livre écrit par Yannis Gautier, un ex-détenu qui est désormais un pasteur. Ce livre, porteur d'un message d'espoir selon Sky to Be, a permis à l'artiste de croire aux lendemains qui chantent jusqu'à sa libération.

Maintenant qu'il est libre, il songe déjà à reprendre le chemin du studio. «Apré konfinnman, pa asterla... » dit-il. Avec un rire dans la voix, il confie qu'il préfère de loin être confiné entouré de ses parents, son épouse et son enfant. Son premier projet sera un single pour renouer avec son public et dans la foulée, un album. A-t-il déjà une idée du style ? «Oui, mais ce sera une surprise. Mais attendez-vous à retrouver des messages d'espoir et la parole du divin» dit l'interprète de «Dodo Baba».