Ile Maurice: Proposition citoyenne - Rama Sithanen - «Comment donner du 'firepower' au GM sans augmenter la dette publique...»

Rompant son silence, l'économiste et ancien ministre des Finances refait surface non seulement «parce que cette situation exceptionnelle appelle des mesures exceptionnelles», mais aussi parce qu'il se sent interpellé comme citoyen mauricien.

Selon lui, l'Etat demeure la seule institution, que ce soit à Maurice ou ailleurs, qui peut résoudre a la fois la crise sanitaire et la crise économique. Sa proposition consiste à donner du «economic and financial firepower» au gouvernement sans pour autant augmenter la dette publique et ainsi sauver l'économie d'un «sharp, steep and long recession» tout en donnant la priorité au combat contre le virus Covid-19.

«Nous sommes déjà en récession. On se doit d'agir vite and do what it takes. Les mesures fiscales et monétaires traditionnelles ne seront pas suffisantes pour endiguer la crise sanitaire et éviter une crise économique qui débouchera sur une crise financière, une crise de la dette, une crise de devises (surtout en US$) et enfin une crise sociale.

Ce que je propose c'est qu'on monétise le déficit budgétaire excédentaire pour financer les employés , les self-employed, les PME et les autres entreprises pendant la durée du confinement et du couvre feu. Cette responsabilité incombe a la Banque de Maurice qui doit, soit volontairement, pour garder son indépendance, ou avec une directive du gouvernement, acheter des GOM bonds émis par le gouvernement pour financer les dépenses supplémentaires pour combattre la crise sanitaire et la crise économique. Ce que certains appellent le Helicopter Money. Le Gouvernement aura de l'argent sans augmenter la dette publique. Je propose cette solution car l'inflation est très basse et il n'y a aucun risque de dérapage inflationniste.

It must be timely and temporary (trois mois). Cette mesure va soulager nos compatriotes qui sont en difficulté financière et aidera pour la reprise après le deconfinement. Cette solution a déjà été adoptée par d'autres pays avec des appellations différentes», explique Rama Sithanen dans une discussion sur les enjeux économiques avec l'express.

Selon lui, «cette mesure donnera au gouvernement le firepower sans augmenter la dette publique. Il ne faut pas nécessairement choisir entre la crise sanitaire et la crise économique. L'Etat peut juguler les deux à la fois. Mais la mesure que je préconise, qui est une forme de quantitative easing, doit être limited and timely.»