Soudan: Al-Burhan rencontre le chef d'état-major éthiopien

Khartoum — Le président du Conseil souverain et commandant en chef des forces armées, Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman a rencontré vendredi soir à son bureau à Khartoum une délégation militaire éthiopienne dirigée par le chef d'état-major interarmées éthiopien, Lt-Gen. Adam Mohamed Mahmoud, en présence du chef d'état-major interarmées Lt-Gen. Mohamed Osman Al-Hussein.

La réunion a discuté des relations bilatérales entre les deux pays en se concentrant sur le renforcement de la coopération dans les aspects sécuritaires et militaires.

Lt-Gen. Al-Hussein a expliqué dans des communiqués de presse que les réunions conjointes ont débattu des questions liées à la sécurité nationale entre les deux pays, en particulier du processus de contrôle et de sécurisation des frontières et des travaux conjoints pour lutter contre les crimes terroristes, la traite des êtres humains, le commerce des armes et des munitions et le trafic de drogue, ajoutant que les deux parties sont parvenues à l'issue de leurs réunions à une compréhension complète et durable de la coopération et de l'action commune pour sécuriser les frontières entre les deux pays.

Pour sa part, le chef de l'état-major éthiopien a souligné les relations étroites entre le Soudan et l'Éthiopie, qu'il a décrites comme "anciennes et enracinées". Lt-Gen. Adam a ajoute que les réunions ont examiné le renforcement des relations entre les forces armées soudanaises et éthiopiennes, , le développement de la coopération, et qu'ils ont également convenu de la façon de lutter contre le Coronavirus.