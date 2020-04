Sénégal: Fin du temps de carême et coronavirus - Pâques célébrée dans un contexte particulier

Après 40 jours jeûne, de prière et de privation, les chrétiens célèbrent la fête de Pâques ce week-end mais à domicile. À cause de l'épidémie à coronavirus, ils n'auront pas l'occasion d'assister aux célébrations eucharistiques pour saluer la victoire de Jésus sur la mort.

Les chrétiens n'oublieront pas de sitôt les Pâques 2020. À cause des mesures imposées par le coronavirus, les fidèles sont obligés de fêter la plus grande fête chrétienne à la maison. Ainsi donc, ce soir, des millions de chrétiens n'auront pas l'occasion d'entendre la vigile pascale chanter : « le Christ est ressuscité », ou prononcer : « Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité ». Des chants exécutés à chaque veillée pascale dans les églises pendant au moins une dizaine de minutes pour magnifier la victoire du Christ sur la mort. N'empêche, le monde chrétien célèbrera la fête de Pâques ce soir et demain. Pour Abbé Jean Louis Coly, Curé de la Cathédrale de Saint-Louis, ce sera très dur de célébrer Pâques sans les fidèles.

« Nous souffrons tous. C'est une première. Quand on voit au niveau mondial, c'est la même chose. On avait l'habitude de voir les enfants et d'accueillir du monde. Mais il faut rendre grâce à Dieu. Le Christ a lutté pour la vie. Nous sommes pour la vie. C'est comme ça qu'on le vit. Nous allons rejoindre Jésus dans la prière et la méditation. C'est un chemin que nous suivons en gardant la foi solide. Il ne faut pas que cette épreuve nous détourne de lui et nous fasse croire que Dieu est méchant », confesse-t-il, la voix tremblante de tristesse. À juste raison ! Pour les chrétiens, cette fête évoque le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité autour de l'an 30. Le dimanche de Pâques suit la Semaine sainte durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres (Jeudi Saint), avant d'être crucifié le lendemain (Vendredi saint), puis ressuscité dimanche de Pâques, qualifié de jour de réjouissance. « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ».

Cette phrase biblique sera lue relue dans les familles chrétiennes pour marquer l'événement et dire aux chrétiens que le Christ est parmi les hommes. La parole de l'ange sera racontée aux enfants. Cette parole devant le tombeau vide retentira dans les cœurs des chrétiens durant tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Ils continueront à dérouler leur calendrier liturgique parce qu'après le Vendredi saint où le Christ a été humilié, battu, injurié et crucifié pour les péchés du monde, il sortira vainqueur de la mort. Jésus est le premier Homme à passer de la mort à la vie. C'est d'ailleurs tout le sens de la foi chrétienne.