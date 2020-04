Sénégal: Inactivité, manque à gagner - Le coronavirus freine l'allure des livreurs

Le marché de la livraison en moto n'est guère épargné par la pandémie de Covid-19. Les sollicitations se font rares, voire inexistantes. Les acteurs se désolent de voir leur chiffre d'affaires en nette baisse.

Ils ont l'habitude de se rendre dans tous les coins de Dakar pour livrer toutes sortes de commandes. Sur leurs motos, ils passent la journée à sillonner les rues de la capitale sénégalaise. Pour les livreurs, le contact... avec la clientèle est naturel. Ce samedi 28 mars, il est l'heure de pointe au rond-point de Sicap-Mbao. Loin de l'affluence des grands jours, c'est le calme plat dans ce quartier de la banlieue, d'habitude animé. La circulation est fluide dans les deux sens. Les rares personnes marchant sur le passage supportent le vent frais qui souffle en ce début d'après-midi du week-end. À côté de la station d'essence abritant à la fois un supermarché, un cafeteria, une pâtisserie et un restaurant, un jeune, casque sur la tête, vient de stationner selon les indications du pompiste.

La livraison est son activité. C'est d'ailleurs ce qui justifie sa présence sur les lieux. « Je livre de Sicap Mbao à Keur Massar en passant par Pikine. Et là je récupère un gâteau pour un ami. Mais, ma préférence est la banlieue », informe Assane Cissé tout en rectifiant le col de son pull-over noir. En ces temps où le coronavirus sévit, le trentenaire ne se fait pas prier pour entrer dans les détails de son activité. « Bro, tu ne peux pas comprendre. Depuis mes débuts, en fin 2017, je traverse les moments les plus difficiles. Je ne parviens même pas à avoir de quoi acheter de l'essence. Il m'arrive de faire un seul voyage durant toute la journée », raconte-t-il d'un air sérieux, le visage pâle. Démarche précipitée, Assane entre dans la pâtisserie pour récupérer la marchandise à livrer à un ami résidant à Fass Mbao.

À quelques mètres de la mosquée aménagée à côté de la station d'essence, deux livreurs sont à l'attente d'un des responsables du restaurant. Briefé sur le sujet, Ibrahima Diagne part d'un rappel de ses activités des mois de novembre et décembre où il rentrait chez lui, après versement, avec plus de 10 000 FCfa chaque jour. Ensuite, le jeune homme établit une comparaison entre le contexte actuel marqué par la pandémie de Covid-19. « De 10 000 FCfa par jour, voire plus, je peux dire, honnêtement, que je suis passé à 3000 FCfa ou même moins actuellement », révèle le livreur avant de se retirer.

D'un emploi du temps chargé à l'inactivité

L'heure propice de la livraison, c'est la nuit. Propos d'Ismaïla Camara. Casque démis, les écouteurs à l'oreille, le jeune homme est d'avis que le coronavirus et les mesures qui vont avec, à l'instar du couvre-feu, plombent les activités des livreurs. À l'en croire, ceux qui déléguaient des marchés guettent, aujourd'hui, la moindre opportunité. La fermeture des restaurants est passée par là, dit-il. « Les soirées du samedi, nous bougions énormément grâce à la restauration. Des clients terrés chez eux avec des amis ou leurs copines m'appelaient pour la livraison de pizzas, burgers, etc. Actuellement, c'est l'inactivité », lance Ismaïla, amer. Il ajoute que les gains ont chuté de 50 à 60 %. Son souhait du moment, en finir avec la pandémie et bénéficier de la compréhension des employeurs pour certains.

Disposant de trois motos confiées à des jeunes de son quartier, Pape Niang dit ressentir les conséquences économiques de la maladie. « Mes employés me l'ont clairement expliqué. Et après avoir bien observé, j'ai vite compris. C'est une période difficile pour toutes les parties. Nous nous organisons pour réduire les impacts pour le bien de tout le monde », déclare-t-il au bout du fil. De l'informel à l'entreprise formelle, les difficultés économiques sont importantes pour tout le monde. La directrice de l'exploitation de Car rapid prestige, Fatou Morgana Diop Guèye, en est convaincue. De l'avis de cette dernière, 70 à 75 % des activités sont à l'arrêt alors que les charges et les salaires demeurent. Des mouvements à perte. Devant cette situation, elle estime que des mesures s'imposent, à savoir, entre autres, l'arrêt des crédits bancaires et des charges sociales. Estimant que le marché de la livraison est au cœur de l'activité économique, Fatou Morgana Diop Guèye soutient que les acteurs doivent être reçus par le Chef de l'État parce que, selon elle, le livreur « est capable de rendre service à 60 personnes confinées chez elles ». Pour le moment, le coronavirus les contraint à un rythme lent.

Des mesures d'hygiène et de sécurité malgré tout

À situation nouvelle, mesures nouvelles. Ismaïla Camara en est conscient. Avant de toucher quelque colis que ce soit, il imbibe ses mains de gel antiseptique. Et si nécessaire, il met des gants. « Les rares occasions où nous sommes sollicités, nous veillons à notre santé. J'ai par devers moi une solution antiseptique, des gants et des mouchoirs », révèle-t-il. On ne badine pas avec la santé, soutient Fatou Morgana Diop Guèye. La cheffe d'entreprise expose son plan de prévention. « Nous avons mis à la disposition de nos agents des masques, des gants et des gels hydro-alcooliques. Des formations sont faites via notre groupe WhatsApp et nous désinfectons les sacs des livreurs à chaque commande », explique-t-elle. Pour éviter les contacts, Mme Guèye dit privilégier les paiements mobiles.