Angola: COVID-19 - Des opérateurs transportent des citoyens vers leurs zones

Sumbe (Angola) — Les sociétés privées de transports publics Macon, Ango Real et Cooperauto ont commencé samedi, à transporter les citoyens bloqués à Cuanza Sul, lors de la première étape de l'état d'urgence, décrété par le Président de la République, João Lourenço.

En décrétant la prorogation de l'état d'urgence, à partir de minuit de ce samedi 11 avril jusqu'au 25 du même mois, le Président de la République a accordé une exception aux citoyens bloqués en dehors de leurs localités afin qu'ils puissent rentrer chez eux les les 11 et 12 (samedi et dimanche).

S'adressant le même jour à l'Angop, Carlos Alberto, gérant de la société Cooperauto, a déclaré que les autobus de sa société ont commencé à partir à six heures à destination de la province de Huambo, avec seulement un tiers de la capacité totale du véhicule, conformément aux règles de prévention de distanciation.

Selon le superviseur de la Macon, Mpanda Tembila, avec une capacité de 53 sièges, ils n'en transportent que 30 sur chacune des dix autobus disponibles pour les trajets Sumbe / Luanda, vice versa, et Sumbe / Benguela, vice versa. A son tour, le gérant de la société de transport Ango-Real, Issa Talebe Abeldi, a dit que six autobus étaient disponibles pour relier les villes de Sumbe, Benguela et Luanda et vice versa.

Sabalo Laurindo, un passager à destination de Luanda, mis en quarantaine à Sumbe pour cause de maladie, se réjouit de la décision du Président de la République, car il a désormais la possibilité de retourner dans la capitale du pays.

Résidant également à Luanda, Samuel Pascoal António, à Sumbe depuis le 13 mars, il dit avoir eu des difficultés, car il était dépourvu d'argent pour payer l'hébergement et la nourriture pendant de longues journées.

Le jeune homme espère rencontrer sa famille à Luanda.

Les sociétés de transports publics ont deux jours pour le faire et ont préparé plus de 20 autobus qui se rendent dans les provinces de Huambo, Benguela, Luanda et les 12 municipalités de la province.